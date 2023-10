C'est ici que Messieurs François Pinault et Roman Abramovitch croisent Monsieur Tout-le-Monde : toujours en accès libre, souvent truffées d'œuvres aussi cotées que déroutantes, les galeries d'art de Paris ont le don d'attirer un public éclectique, composé de néophytes égarés, d'amateurs d'art sans le sou et de collectionneurs richissimes. Essentiellement regroupés dans le Marais, à Saint-Germain-des-Prés et du côté de Belleville, ces plus ou moins prestigieux supermarchés pour millionnaires font le bonheur de tous les flâneurs, avides de surprises visuelles 100 % gratuites. Time Out a donc relevé ses manches pour vous proposer la crème de la crème des galeries à Paris. Et même si la qualité des propositions et expositions change au gré des artistes et des œuvres, les endroits gardent toujours un peu de leur âme et de leur ligne. Bonne visite !