Au Bois de Vincennes, le Chalet du Lac se transforme en immense Beach Club

Oubliez Palavas-les-Flots et ses pédalos canard : en un coup de Vélib ou un A/R en métro, cap sur cette giga playa ! Scoop : le Chalet du Lac mute en Beach Club, et fait venir sur 1000 m2 en extérieur 200 tonnes de sable, 15 lits, des transats, un brumisateur, une douche, un corner à glace, un barbecue, un bar à cocktail... Ouvert 7/7 dès midi, ce spot en lisière du Bois de Vincennes se la joue Tulum, Ibiza et Mykonos réunis (oui, rien que ça) !

Transformé en plage, l'ancien parking devient un restaurant pieds dans l’eau. Avec barbecues viande, poisson et même légumes pour nos amis veggie. Mais aussi des plats d'été frais et healthy, sur fond de poke bowls. Et le week-end, un grand buffet brunch lève-tard de 11h30 à 16h. Le meilleur spot pour profiter de l'après-Covid ? Promis, Time Out ira tester le spot pour vous.

Quoi ? Ouverture du Beach Club, plage et terrasse éphémère

Quand ? Fin mai 2021

Où ? Chalet du Lac, Orée du Bois de Vincennes, 12e. Métro : Station Saint-Mandé (ligne 1). Bus : n°56, 86 ou 325 (Arrêt Mairie de Saint-Mandé). Tramway T3 : arrêt Alexandra David-Neel.

Réservation et renseignements : 01 43 28 09 89.