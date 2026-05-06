Depuis onze ans, Taste of Paris, version française du Taste Festival créé à Londres en 2004, régale les visiteurs avec son concept plutôt malin de food court éphémère où des pointures des fourneaux proposent leurs plats signature au format tapas pas cher.

Les tapas emballent

Pour cette 10ᵉ édition anniversaire installée au Grand Palais, les petits palais vont pouvoir gouter les créations d’une palanquée de grands noms en résidence sur les 4 jours comme Paul Pairet pour sa rôtisserie Nonos ; Assaf Granit et la cuisine végétarienne de Tekés, Stéphanie Le Quellec pour des plats inspirés de la Scène, Thierry Marx avec Ricardo Silva qui feront le grand écart entre les recettes gastronomiques d’Onor et celles plus popu du Bouillon du Coq ou, du 21 au 22 seulement, Omar Dhiab Awards 2026 de la cuisine fusion avec Elbi.

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Vous allez croiser aussi un bel éventail des promotions de Top Chef : Clotaire Poirier (saison 15) qui fera, par exemple, un coussin de lieu jaune avec sa sauce à la levure torréfiée; Wilfried Romain (saison 13) de Lava va cuisiner une échine de cochon confite , Philippine Jaillet et Charles Neyers (saison 16) du Boreal vont envoyer des tagliatelles de seiche, charcuterie de Wagyu et sauce XO…

À noter que le stand Laurent-Perrier aligne des collabs étoilées comme le vendredi 22 avec Pierre Sang Boyer, Mauro Colagreco et Christian Le Squer ou le dimanche 24 avec Irwin Durand, Alan Geaam avec Marco Sergiampietri, Philippe Mille et Camille Saint-M’Leux. Rien que ça ! Ça coûte combien tout ça ? Comptez 25 € le billet entrée puis entre 7€ et 13€ par plat. Bon appétit !

Quand ? Du 21 au 24 mai 2026

Où ? Le Grand Palais, 17 avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris