Actualités

Au Mk2 Gambetta, des conférences cuisinent les liens entre nourriture et société

Glaces de Fidel Castro, perles de Cléopatre et barbecus mascu… Aïtor Alfonso explore les enjeux politiques de la nourriture dans un cycle de conférences

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
À Noailles, Yuzu Record Bar fait dialoguer cuisine méditerranéenne, cocktails et culture sonore
© 37studio
Notre confrère et néanmoins collègue Aïtor Alfonso lâche - un temps - l’écrit pour l’oral. L’homme qui cumule plus d’anecdotes sur la gastronomie que d’étoiles à ses chroniques sur Time Out se lance dans un cycle de quatre conférences au Mk2 Gambetta. Le thème de ce « Voyage au ventre du monde » ? Nourritures et société, ou comment l’alimentation fait marmite commune avec la politique, la sociologie et l’histoire, dans la lignée de son livre La Faim de l’Histoire (Dargaud). Un grand bol d’érudition et des rasades de rigolade.

Le 10 février, il va ainsi causer des régimes des grands systèmes politiques, de la brasserie de l’Égypte antique aux milkshakes cubains. Le 10 mars, il va traiter de la politique du corps qui mange et se poser la question : « La place du patriarcat est-elle à la cuisine ? », avec Lauren Malka, autrice de Mangeuses (Les Pérégrines). Le 14 mai, l’histoire de la mondialisation des denrées (café, piment, patate…) va passer à table. Et le 19 mai, accompagné de l’autrice Nora Bouazzouni, Aïtor va explorer comment les choix alimentaires nourrissent l’éthique et la morale. Et en sortant, vous pourrez aller dîner chez Galerna, table basque espagnole validée par Time Out !

Où ? Mk2 Gambetta, 6 rue Belgrand Paris 20e
Quand ? 10 février à 19h
Combien ? 15,90€

