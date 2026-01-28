Glaces de Fidel Castro, perles de Cléopatre et barbecus mascu… Aïtor Alfonso explore les enjeux politiques de la nourriture dans un cycle de conférences

Notre confrère et néanmoins collègue Aïtor Alfonso lâche - un temps - l’écrit pour l’oral. L’homme qui cumule plus d’anecdotes sur la gastronomie que d’étoiles à ses chroniques sur Time Out se lance dans un cycle de quatre conférences au Mk2 Gambetta. Le thème de ce « Voyage au ventre du monde » ? Nourritures et société, ou comment l’alimentation fait marmite commune avec la politique, la sociologie et l’histoire, dans la lignée de son livre La Faim de l’Histoire (Dargaud). Un grand bol d’érudition et des rasades de rigolade.

Le 10 février, il va ainsi causer des régimes des grands systèmes politiques, de la brasserie de l’Égypte antique aux milkshakes cubains. Le 10 mars, il va traiter de la politique du corps qui mange et se poser la question : « La place du patriarcat est-elle à la cuisine ? », avec Lauren Malka, autrice de Mangeuses (Les Pérégrines). Le 14 mai, l’histoire de la mondialisation des denrées (café, piment, patate…) va passer à table. Et le 19 mai, accompagné de l’autrice Nora Bouazzouni, Aïtor va explorer comment les choix alimentaires nourrissent l’éthique et la morale. Et en sortant, vous pourrez aller dîner chez Galerna, table basque espagnole validée par Time Out !

Où ? Mk2 Gambetta, 6 rue Belgrand Paris 20e

Quand ? 10 février à 19h

Combien ? 15,90€