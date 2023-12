Au musée d’Orsay, un drôle d’escape game pour redécouvrir l’art sous un angle queer

Vous connaissez peut-être déjà sa websérie sur Arte, Merci de ne pas toucher, révélant les dessous coquins ou spéculant sur les plus grands chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art (si ce n’est pas le cas, envoyez-vous-la d’art-d’art). Hortense Belhôte, prof d’histoire d’un autre genre, s’invite désormais au musée d’Orsay. En résidence au temple de l'impressionnisme cette saison, l’autrice et comédienne y organise dès le mois de janvier des promenades performées, empruntant ses codes à l’escape game.

Organisées dans le cadre des nocturnes du musée, ces visites inédites et déconstruites se tiendront les jeudis 25 janvier, 29 février, 28 mars et 25 avril, de 19h à 20h30. A ses côtés, vous parcourrez différentes salles du musée à la découverte des petits secrets des collections, qui s’enrichiront d’hypothèses et perspectives nouvelles, loin (très loin) des poncifs : et si l’Olympia de Manet représentait un couple lesbien ? Entre le jeu, la conférence et le spectacle, ça promet d’être aussi fun qu’instructif. Un chouette cadeau de secret Santa pour votre ami boomer (ou pas) !

Hortense Belhôte © Julien Benhamou

Où ? musée d’Orsay, esplanade Valéry-Giscard-d’Estaing, Paris 7e.

Quand ? les jeudis 25 janvier, 29 février, 28 mars et 25 avril, de 19h à 20h30.

Combien ? entre 8 et 26 € le billet - réserver ici.