Au musée du Luxembourg, la plus grande rétrospective française consacrée à Vivian Maier

Alors que les musées et galeries vont progressivement lever le rideau, voici que les tout premiers noms fuitent concernant les programmations muséales de la deuxième partie de 2021. Et disons-le d’entrée : au rayon artistique, l'année s’annonce d’ores et déjà comme un bon cru. Un cru d’excellence même : après René Magritte et Salvador Dalí, c’est au tour de la photographe Vivian Maier d’être programmée à partir du 21 septembre prochain du côté du musée du Luxembourg, pour ce qui s’annonce comme la plus grande rétrospective parisienne de l’artiste !

Vivian Maier ? De mère française, mais ayant principalement vécu à New York et Chicago, Vivian Maier réalisa au cours de sa vie plus de 120 000 photographies, munie d’un Rolleiflex ou d’un Leica. Toutefois, Maier n’a jamais cherché à se faire connaître, préférant travailler dans l’anonymat, gagnant sa croûte en gardant des enfants, et ne pouvant développer la majeure partie de ses négatifs par manque d’argent. La suite ? Elle s’est éteinte paisiblement en 2009, sans avoir jamais vu le résultat de son travail, pourtant aujourd’hui considéré comme majeur dans l’histoire de la street photography.

Portraits de marginaux, scènes de vie urbaine, clichés de l’Amérique des années 1960… Les argentiques de Vivian Maier sont bluffants de réalisme et de modernité ! Son travail témoigne également une grande finesse d’observation et un regard humaniste sur ses contemporains, toujours photographiés sur le vif. Surtout, par sa capacité à immortaliser l’effervescence et l’atmosphère de son époque et par la modernité de ses autoportraits, Vivian Maier est vue comme une référence dans l’histoire de la photo, au même titre que Robert Doisneau ou Diane Arbus. A découvrir donc, encore et encore, au musée du Luxembourg.

Quoi ? L'expo Vivian Maier

Où ? Au musée du Luxembourg, 19 rue de Vaugirard, 6e.

Quand ? Du 15 septembre 2021 au 7 janvier 2022.