Au musée du Luxembourg, une exposition inattendue présente les dessins d’Andy Warhol

© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by ADAGP, Paris 2026 | Andy Warhol, Self-Portrait, 1978

Oubliez Marilyn Monroe et les canettes de soupe. Cet automne, ce sont les dessins d’Andy Warhol qui auront l’honneur d’une exposition au musée du Luxembourg, La Ligne et l’image, qui se tiendra du 16 septembre au 10 janvier 2027.

Car derrière les sérigraphies et la peinture, le pape du pop art a dessiné toute sa vie, à ses débuts dans les années 40 pour trouver son style, avant d’y revenir dans la dernière partie de sa carrière. Quelque 150 dessins – mais aussi photos, documents ou peintures – remontent le fil de cette passion, d’un Autoportrait daté de 1942 aux dessins à l’acrylique de La Dernière Cène en 1986 (l’année précédant son décès), entre portraits, caricatures, illustrations publicitaires…

Une expo qui permettra de rentrer un peu dans l’esprit de Warhol, qui utilisait dans ses dessins des techniques comme le tampon, le pochoir ou le collage, anticipant la reproduction sérigraphique qui fera sa gloire.

Quand ? du 16 septembre au 10 janvier 2027. Tous les jours de 10h30 à 19h, jusqu’à 22h le lundi.

Où ? musée du Luxembourg, 19 rue de Vaugirard, Paris 6e.

Combien ? 10-14 €.