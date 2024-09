Au musée Picasso, une expo centrée sur les premières années de Jackson Pollock, le père de l’expressionnisme abstrait

Jackson Pollock au musée Picasso, étrange association à première vue, et pourtant… Car avant le dripping et l’action painting, Jackson Pollock peignait déjà et se passionnait pour l’art primitif, le cubisme ou les muralistes mexicains. Une période d’œuvres surréalistes et puissantes mais moins connues du grand public que cette expo Jackson Pollock. Les premières années (1934-1947), prévue du 15 octobre au 19 janvier, veut mettre en pleins phares.

Plus de 100 œuvres présentées

Avec l’idée de balayer toutes les facettes de cette période pré-expressionnisme, l’institution du Marais accueillera une centaine d’œuvres provenant du Museum of Modern Art et du MET de New York, du Centre Pompidou, de la Tate ou encore du Stedelijk Museum. On y zieutera des peintures, sculptures et gravures qui rappellent sa fascination pour l’œuvre de Picasso – notamment de Guernica – à la fin des années 1940 ; son inspiration puisée dans les œuvres des Amérindiens et les masques mexicains ; ou son envoûtement devant les pièces surréalistes.

Pour accompagner et questionner les œuvres de Pollock, le musée Picasso disséminera au fil du parcours des œuvres de ses différentes inspirations comme le surréaliste André Masson, l'expressionniste Janet Sobel et le tenancier Pablo Picasso. La boucle est bouclée.

Quand ? du 15 octobre 2024 au 19 janvier 2025.

Où ? musée Picasso, 5 rue de Thorigny, Paris 3e.