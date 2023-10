Aux Lilas, le Festival du film féministe déconstruit les injonctions

Pour sa 3e édition, le Festival du film féministe zoome sur les injonctions des hommes, ces ultimatums permanents sur les corps des femmes, leurs désirs, leur disponibilité. À travers films et documentaires mais aussi podcasts, lectures et rencontre, le festival fait le focus sur ces injonctions en donnant la parole à celles et ceux qu’elles écartèlent et qui se battent pour s’en défaire.

Au programme, le plein de films : des avant-premières comme Little Girl Blue de Mona Achache, inspiré des écrits découverts après le décès de sa mère, des sorties événements comme Le Consentement de Vanessa Filho autour de l’emprise du quinquagénaire Gabriel Matzneff sur une adolescente de 13 ans, ou des classiques comme Persepolis de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud. Le vendredi, La Déferlante, le super trimestriel des luttes féministes, prend les manettes et invite Nina Faure qui va présenter son deuxième long-métrage, We Are Coming, une chronique du mouvement féministe vu de l'intérieur.

A écouter aussi, le doc C’est quoi l’amour maîtresse, hors-série du podcast Le Cœur sur la table avec la réalisatrice Lolita Rivé et Victoire Tuaillon, et la rencontre littéraire sur “Les injonctions : les identifier pour les déconstruire” avec les auteur(rice)s Martin Page, Fiona Schmidt, Camille Aumont-Carnel…

Où ? Théâtre du Garde-Chasse, 2 rue Waldeck-Rousseau, 93260 Les Lilas.

Quand ? du 11 au 15 octobre 2023.

Combien ? 4-6 €.