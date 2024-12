Avant Noël, We Love Green régale ses suiveurs avec 20 nouveaux noms dont Laylow, FKA twigs, Tiakola ou Gesaffelstein

Calendrier de l’avent des festivals, case We Love Green. Après une première annonce cannibalisée par Charli XCX, le festival teinté de vert est revenu ce mardi 17 décembre avec une nouvelle salve de 20 blazes qui s’ébroueront dans le bois de Vincennes du 6 au 8 juin 2025.

Des ajouts à haute valeur

Une annonce qui s’est jouée en deux temps. La première a pris la forme d’une devinette, dans laquelle ont (vite) été découverts quatre noms à haute valeur ajoutée. Délectation non dissimulée de voir la venue de Laylow, véritable rappeur balise de la new gen, qui, après son annulation météorologique en 2022, devrait venir présenter un nouveau disque. Les autres cases ont permis de découvrir l’ultra-curieuse et classe anglaise FKA twigs, Theodora, autrice du banger « KONGOLESE SOUS BBL », et Clara Luciani, de retour le mois dernier avec son album Mon Sang.

Passé la devinette, We Love Green a garni sa dînette avec d’autres noms qui font aussi envie : le roi de la mélo Tiakola, le rappeur esthète de la mélancolie Zamdane, le combo jazz-mais-pas-que londonien Ezra Collective ou le label rap Sublime, qui avait clôturé le festival Grünt 2024 avec une perf mode déflagration entre rap new gen – salut Luther et Rounhaa – et plages électroniques. Enfin, les nostalgiques de la décennie écoulée seront contents de voir à l’affiche Gesaffelstein, pas vu en France depuis 2014, les Américains de Beach House et leur pop trampoline, ou le vieux soutier de la techno berlinoise Marcel Dettmann.

Quand ? du vendredi 6 au dimanche 8 juin 2025.

Où ? bois de Vincennes, Paris 12e.

Combien ? selon les jours et pass (billetterie ici).