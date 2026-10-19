Nouvelle nuance parisienne pour le festival COLORS. Deux ans après son premier passage dans la capitale, la plateforme musicale parmi les plus léchées de l’époque fait son retour sous nos latitudes du 22 au 24 octobre. Au prompteur ? Une kyrielle d’événements gratuits à l’Union de la Jeunesse Internationale et une clôture payante à la Machine du Moulin Rouge. Comme tous les ans, la prog de ce Tones Of détonne avec rien de moins qu’un concert de la reusta du moment Ino Casablanca qui présentait son morceau “Pa’touch” sur COLORS il y a quelques semaines ; une soirée entre cinéma, rencontre et concerts autour de l’œuvre de l’artiste anaiis ; ainsi qu’une soirée pour capter l’influence de la région parisienne dans les formes d’expression artistique (au sens le plus large possible). Et chaque milliseconde de cette dernière semble immanquable entre les shows de Lynn, autrice d’un album soul 8.0 à tomber, et de (D)Juno dont le morceau “Bringue” est l’un des hits de l’année ; les DJ sets de Blokys et Nana Buluku qui mêleront sonorités afro, rap US ou plus électroniques ; ou les conférences des journalistes Rhoda Tchokokam et Neefa.

Quand ? du 22 au 24 octobre 2026

Où ? Union de la Jeunesse Internationale, 2-4 boulevard de Rochechouart, Paris 18e.

Combien ? de gratuit à 17,92 € pour le club (billetterie ici)