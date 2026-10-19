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We Love Green
© Maxime Chermat | We Love Green
© Maxime Chermat

Les meilleurs festivals de musique du moment à Paris

En terme de festival, cette édition 2026 s’annonce déjà comme un grand cru. Un cru d’excellence même.

Rémi Morvan
Écrit par Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
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Oui l'été, le Graal niveau festivals, est loin. Mais pas de panique, l'automne et l'hiver sont aussi synonymes d'événements de haute volée. Après avoir joué les fins limiers et épluché toutes les progs, on a réuni que la crème, en piochant dans toutes les chapelles stylistiques (rock, rap, musique électronique…) et toutes les dimensions.

A propos de la mise à jour de la sélection

Les festivals annonçant régulièrement de nouveaux noms, ce dossier sera régulièrement mis à jour. Il se peut aussi que certains plans se retrouvent vite complets. Un conseil : tentez les sites de revente légaux, ça marche souvent.

Pour découvrir toutes nos actus sur la musique à Paris, c'est par ici que ça se passe.

Les meilleurs festivals de musique à Paris en 2026

1. Tones Of Paris

  • Musique
Tones Of Paris
Tones Of Paris
© Louis Lepron pour Time Out Paris

Nouvelle nuance parisienne pour le festival COLORS. Deux ans après son premier passage dans la capitale, la plateforme musicale parmi les plus léchées de l’époque fait son retour sous nos latitudes du 22 au 24 octobre. Au prompteur ? Une kyrielle d’événements gratuits à l’Union de la Jeunesse Internationale et une clôture payante à la Machine du Moulin Rouge. Comme tous les ans, la prog de ce Tones Of détonne avec rien de moins qu’un concert de la reusta du moment Ino Casablanca qui présentait son morceau “Pa’touch” sur COLORS il y a quelques semaines ; une soirée entre cinéma, rencontre et concerts autour de l’œuvre de l’artiste anaiis ; ainsi qu’une soirée pour capter l’influence de la région parisienne dans les formes d’expression artistique (au sens le plus large possible). Et chaque milliseconde de cette dernière semble immanquable entre les shows de Lynn, autrice d’un album soul 8.0 à tomber, et de (D)Juno dont le morceau “Bringue” est l’un des hits de l’année ; les DJ sets de Blokys et Nana Buluku qui mêleront sonorités afro, rap US ou plus électroniques ; ou les conférences des journalistes Rhoda Tchokokam et Neefa.

Quand ? du 22 au 24 octobre 2026
 Où ? Union de la Jeunesse Internationale, 2-4 boulevard de Rochechouart, Paris 18e.
 Combien ? de gratuit à 17,92 € pour le club (billetterie ici)

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2. Grünt Festival

Grünt Festival
Grünt Festival
© Théo Arbonnier

À peine sa brillante 4e édition clôturée que l’équipe du Grünt Festival a remis une pièce dans la machine ! La cinquième édition aura lieu les 30 et 31 octobre 2026 à la Grande Halle de la Villette, avec comme à chaque fois une volonté de célébrer aussi bien les stars des marges du rap que les membres du dernier décile de la rime et les futures icônes. Les premiers pass ont été très rapidement subtilisés par les fidèles suiveurs du média mené par Jean Morel : tout va bien dans le meilleur des mondes.

Quand ? les 30 et 31 octobre 2026.
Où ? Grande Halle de la Villette, 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.
Combien ? à partir de 90 € (billetterie ici).

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3. We Love Green

  • Musique
We Love Green
We Love Green
© Anthony Ghnassia

Et We Love Green se déclara en premier ! Alors que l’automne commence seulement à s’installer, le festival épris de vert a dévoilé les premiers contours de sa seizième édition, prévue du 4 au 6 juin 2027 au bois de Vincennes, annonçant dix premiers noms pour nourrir ses suiveurs. Sur ce premier encart, deux têtes d’affiche ayant sorti leur nouveau disque vendredi dernier : la Bruxelloise Angèle, qui a lâché son bien plus électronique troisième album « Instinct » ; et les Irlandais, nouveaux hérauts du rock mondial, Fontaines D.C., qui font encore davantage convoler leur postpunk 2.0 vers les contrées synthétiques dans « Dopamine Chamber », s’offrant dans le plus grand des calmes un duo avec… Rosalía. We Love Green a ensuite attiré dans ses filets la popstar brit Lola Young (on entend d’ici la chorale sur son tube « Messy ») ; la Française Adèle Castillon, qui chantera les titres de « (Re)belle » en instance de sortie ; ou le furieux duo microtoné québécois tout en pois et en carton-pâte Angine de Poitrine, assurément titulaire du plus beau buzz de l’année. Les festivaliers croiseront aussi la pépite hyperpop underscores ; la Belge Amélie Lens pour son live « Aura » – c’est le nom de son dernier album ; le DJ Marlon Hoffstadt, rarement pas fâché avec les BPM en excès de vitesse ; ou les Américains de Boy Harsher, qui refroidiront l’air du bois à grands coups de leurs synthés magiques.

Quand ? du vendredi 4 au dimanche 6 juin 2027
Où ? Bois de Vincennes, Paris 12e
Combien ? ouverture de la billetterie mercredi 21 octobre, à 10h.

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