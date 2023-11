Le festival (quasi) 100 % féminin devenu itinérant est de passage sur la capitale, investissant une petite dizaine de lieux à Paris et en banlieue, entre concerts, ateliers et conférences. Question programmation, le festival déplie une affiche certes assez légère en noms mais bourrée de promesses. Le passage de Gina Birch à la Mécanique Ondulatoire, icône punk féministe fondatrice du groupe culte The Raincoats qui a sorti son premier skeud solo cette année, a par exemple une bonne gueule d’immanquable. Sur notre cahier de textes, on a également stabiloté les venues des Belges d’Ada Oda et leur post-punk chanté en rital ; la date des punks rouennais de We Hate You Please Die ; et l’Anglaise Hannah Diamond et sa pop qu’on croirait usinée pour un film d’anticipation. Aussi dans la prog : une collab entre Jeanne Balibar et Cléa Vincent ou la bossa trappeuse Bianca Costa. Les femmes continuent de s’en mêler et c’est très bien comme ça.

Quand ? du 23 novembre au 8 décembre 2023.

Où ? dans plusieurs salles à Paris et en banlieue.

Combien ? selon les événements (Billetterie ici).