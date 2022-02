Avec ses 23 premiers noms, le Macki Festival revient mettre tout le monde d'accord

Amour et frustration : ceci n’est pas une série diffusée l’après-midi sur TF1 mais notre réaction face aux premiers noms du Macki. De l’amour parce qu’ils annoncent encore une affiche qui envoie du pâté. Mais de la frustration et l’envie de se mettre la tête dans le mur quand on constate que l'événement est quasi complet cinq mois à l’avance. Bref, l’enfant festivalier issu de l’union de Cracki et de la Mamie’s vient d’annoncer les 23 premiers noms de sa neuvième édition qui aura lieu les 2 et 3 juillet à Carrières-sur-Seine.

Fidèle à la tactique mackisarde, l’affiche élude les noms ronflants à gros cachet pour faire la part belle aux trouvailles, tous genres confondus, dénichées le long des sentiers cachés. Commençons par le dimanche, ses quelques billets encore en vente et, pour nous, les noms les plus alléchants du week-end. On pense à cette carte blanche filée à Antinote Records pour ses 10 ans. Pour souffler les bougies, le gourou Zaltan convie un chapelet d’artistes adeptes des rythmes kétaminesques (comprenez lancinants), avec l’Australienne River Yarra, l’Israélien Alek Lee et le duo Front de Cadeaux avec lequel il partagera un B2B.

Egalement sur le dépliant ce jour-là : le psyché moyen-oriental bien en orgue de Sabada 5 et le duo toulousain Infravision, dont le son de BO futuriste paraît idéal pour filer à 320 km/h en direction d’un piquet de grève à Flamanville en 2073. Ajoutez à ça la house britannique de Shanti Celeste, le Mainline Magic Orchestra, ce collectif électronique complètement barré, les deux orgas aux platines et ça commence à ressembler à une injonction assez forte de prendre son ticket dominical.

Attention, le samedi se défend aussi (mais il est complet). Pour les noms, vous croiserez l’icône trinidadienne du steel pan Fimber Bravo, la jungliste Nia Archives, la jeune Belge manieuse de platines AliA ou l’Anglais Ben UFO. Autres noms sur la ligne de départ : le Brésilien Diogo Strausz et sa samba fusion jazz-funk, la synthpop lo-fi de Discovery Zone ou le vétéran écossais du label Optimo JD Twitch. Enfin, sachez qu’en cas d’envie irrépressible de venir le samedi, une efficace bourse de billets est mise en place et des croisières électroniques sont organisées. Pour que toute éventuelle frustration se transforme en amour.



Quoi ? Macki Festival

Où ? Parc de la mairie de Carrières-sur-Seine, 46-54 quai Charles-de-Gaulle, 78420

Quand ? Samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022, de 15h à 23h30.

Combien ? 27 € le ticket dimanche (Billetterie ici). Pass 2 jours et samedi complets. Pour la bourse aux billets, c’est par là.