Babylone : Saint Laurent ouvre sa librairie-galerie dans le 7e arrondissement

Alors que l’expo “Transparences” vient d’ouvrir ses portes au musée Yves Saint Laurent, Anthony Vaccarello, actuel directeur artistique de la maison (récemment rebaptisée Saint Laurent) ouvre un nouvel espace d’art à Paris. Au croisement de la rue de Grenelle et de la rue des Saints Pères, l’ancienne boutique de chaussures et accessoires de la marque vient d’être reconvertie en librairie-galerie. Une façon de faire pendant au concept store Saint Laurent Rive Droite, qui a fermé ses portes pour travaux à la fin du mois de janvier.

Chocolats, beaux livres, vinyles inédits…

© Alix Leridon pour Time Out Paris

A l’intérieur, on trouve une sélection de beaux livres, magazines, vinyles (dont ceux des défilés, produits par la maison) et produits dérivés (comme ces t-shirts et assiettes Juergen Teller, conçus en parallèle de son expo au Grand Palais Éphémère). Des éditions Saint Laurent, mais pas seulement. Pour la Saint Valentin, Babylone propose aussi une offre exclusive de chocolats haute-couture, en boîte ou en tablette, à prix abordable. Gros plus, une table et des fauteuils sont à disposition des lecteurs, qui peuvent s’y installer tout au long de la journée.

Pensée comme une galerie vivante, Babylone exposera tous les mois de nouveaux artistes proches de l’univers de la maison. En ce moment, des photographies de l’artiste britannique féministe Rose Finn-Kelcey occupent les murs. Et de nombreux événements (vernissages, signatures…) sont attendus au fil des semaines, afin que le lieu reste dans un perpétuel mouvement.

Où ? 9 rue de Grenelle, Paris 7e

Quand ? Du mercredi au dimanche, de 11h à 19h (à partir de 12h le dimanche)