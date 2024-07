Basquiat, Poincheval, Diop : pour les Jeux, une expo autour du sport à la Fondation Louis Vuitton

On a connu de plus funestes rencards que celui proposé par la Fondation Louis Vuitton, qui a décidé de déclarer sa flamme à l’olympisme à travers une enfilade de Rendez-vous avec le sport : Abraham Poincheval suspendu dans le vide par le truchement d’une montgolfière, pantouflant sans sourciller sur un parterre de nuages ; Andreas Gursky immortalisant une enfilade de skieurs de fond luttant contre la beauté angoissante des montagnes helvètes ; Roman Signer et ses kayaks rutilants d’un rouge Babybel, pendus au plafond comme pour éviter le naufrage ; Omar Victor Diop et sa Diaspora africaine de personnages endimanchés arborant chemise à jabot, carton jaune et ballon de cuir ; enfin Jean-Michel Basquiat et ses boxeurs invisibles, comme panthéonisés dans des entrelacs d’acrylique…

Quand ? Jusqu'au 8 septembre 2024.

Où ? Fondation Louis Vuitton, 8 avenue du Mahatma Gandhi - Bois de Boulogne, Paris 16e