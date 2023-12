Besoin d'idées cadeaux de (toute) dernière minute ? Les nôtres sont canons…

On a listé pour vous un tas de cadeaux vraiment attentionnés à choper sans délai, et sans quitter votre canapé

Une fois n’est pas coutume (ou peut-être que si), vous n’avez pas eu le temps (ou plutôt pas l’envie) de courir partout dans Paris en quête de chouettes cadeaux. De toute façon, vous êtes écolo (c’est vite dit) et vous préférez offrir de beaux biens immatériels et expérientiels plutôt qu’une énième paire de chaussettes Uniqlo. Reposez cette bougie parfumée et piochez plutôt parmi nos bêtes d’idées cadeaux, à choper confortablement installé depuis votre canapé (ou dans le métro sur le chemin du dîner). On se sait.

Un tirage de cartes à la cool

The Dani a plus d’une carte à son deck. En parallèle de sa carrière dans la mode, elle a fondé le centre de yoga Humble Warrior, s’est initiée au reiki tout ça en étant l’astrologue la plus cool de Paris. Sur son site, elle propose tout un tas de bons cadeaux pour des tirages de cartes sur mesure, dès 20 € ! D’origine américaine, elle ne pratique pas le tarot de Marseille mais le Rider-Waite, très populaire dans le monde anglophone. Ses sessions préférées ? Celles du love, évidemment.

Dès 20 € - à réserver ici.

Une soirée dans un comedy club

C’est le meilleur comedy club de Paname (croyez-nous, on les a tous faits), et l’un des rares à afficher sa prog en amont, où figurent d’ailleurs les noms les plus prometteurs de la scène stand-up. Pas de place pour le hasard, et l’assurance (même si vous n’y connaissez rien ni personne) de vous taper des barres. Sur son e-shop, le Paname propose différentes cartes-cadeaux. Pratique : votre destinataire pourra choisir lui-même la date qui lui convient, et la formule qui lui plaît le plus (plateau seul, ou accompagné d’un brunch ou d’un dîner au resto du club).

Carte-cadeau dès 20 € - à réserver ici.

Une carte de ciné indé pour les initiés

Votre pote cinéphile passe sa vie à écumer les cinés indés, folio en poche et clope au bout des doigts, en se prenant pour Jean-Pierre Léaud ? Aidez-le à séduire sa Françoise Lebrun en lui offrant une carte des Cinémas Indépendants Parisiens. Ils sont 28, dont certaines des plus belles salles de la capitale, du Reflet Médicis au Max Linder Panorama. Le plus de la carte ? Pensée pour les duos ou les tribus, elle permet de choper plusieurs places par séance.

Dès 33 € la carte de 5 séances - à réserver sur l’appli ou en caisse.

Un cours particulier de yoga (à partager !)

Mieux qu’un cours de yoga, on offre un moment pour soi – et ses meilleures potes. Clarisse Ernoux, la prof de yoga la plus douce de Paris, propose des cours particuliers à partager jusqu’à quatre personnes, et se déplace chez vous (ou sur votre lieu de travail). Parfaits pour se lancer à l’abri des regards ou pour approfondir sa pratique grâce à un accompagnement sur mesure, ses cours s’adaptent aux envies et besoins de tous (y compris aux femmes enceintes !).



80 € l’heure (pour 1 à 4 personnes) - à réserver ici.

Des billets pour notre festival préféré

Dix ans qu’on va au Macki chaque année, et on n’a jamais été déçus. Bon esprit et bonne ambi’, ni trop grand ni trop petit ni trop cher… C’est le meilleur moyen de lancer l’été à Paris – et de découvrir les futures têtes d’affiche des plus grands festivals. Cette année, rendez-vous est donné les 29 et 30 juin au parc de Carrières-sur-Seine. La prog (qui surfe sur tous les genres) n’est pas encore sortie mais c’est le genre de festoche où l’on va les yeux fermés.

Pass journée à partir de 32 € - à réserver ici.

Un massage pas comme les autres (et en duo s’il vous plaît)

C’est l’hiver : privilégiez les cadeaux un peu chauds. Pour ça, direction le spa de l’hôtel Sinner – le plus hot de Paris, et pas seulement à cause de son hammam. Si l’on vous a déjà fait l’éloge de son ténébreux bassin bouillonnant, il nous restait à évoquer ses protocoles de soins, au moins aussi sexy : huiles chaudes, massage les yeux bandés, lumières rouges, encensoirs diffuseurs d’odeurs… La carte est pleine d’extravagances et de petites douceurs rarement vues ailleurs. Des traitements aux tarifs pas trop prohibitifs pour un cinq-étoiles !

Carte-cadeau du montant de votre choix (comptez 150 € pour un massage) - à réserver ici.

Déguster du (très bon) vin à l’aveugle

L’agence Soif, qui distille son vin nat’ dans les meilleurs événements de Paris, a eu une riche idée de cadeau cette année : prénommé Cache-Cache, il s’agit d’une bouteille de vin dont l’étiquette est cachée par une chaussette, à déguster à l’aveugle en écoutant une playlist craftée sur mesure. Votre objectif ? Trouver quel (très bon) vin se cache entre vos mains à l’aide d’indices récoltés via un jeu à gratter. Une session de dégustation à réaliser en toute intimité, sans oublier de s’ambiancer. Si vous n’aimez pas les surprises, optez pour votre go sûre, la carte-cadeau.

Bouteille mystère à partir de 49 €, à réserver en écrivant à pierre@agence-soif.fr, ou en passant en boutique.

Un soin du visage qui vous remet sur pied

C’est l’expérience la plus rassérénante qu’on ait vécue en cette fin d’année, au sein de l’institut le plus cosy du monde (et à petit prix !). Chez Rose Cartel, que ce soit dans leur salon du Marais ou à la Wellness Gallery des Galeries Lafayettes, la table de massage ressemble peu ou prou au lit de votre meilleure amie. Coussins, plaids, pierres et fleurs séchées… On se sent mieux rien qu’en la regardant ! Et leurs soins du visage, délicats et très complets, ont de quoi remettre n’importe qui sur pied. Notre pref ? Le massage détox facial.



Détox faciale (50 € les 35 minutes ; 80 € l’heure) - acheter une carte-cadeau ici.

