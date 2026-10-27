Après la BO de GTA VI, les Australiens de King Gizzard vont retourner le Zénith l'an prochain

Une date qui devrait résonner fort dans les tympans des suiveurs du rock tant le sextet a acquis depuis leurs débuts une place assez unique dans le circuit.

C'est ce qu'on appelle un bon mois d'octobre pour King Gizzard & the Lizard Wizard. Alors qu'ils sont présents, avec Justice, SZA et Tame Impala, sur le dernier morceau sorti en date de la BO de GTA VI – vous savez, le jeu le plus attendu de la décennie, prévu le 19 novembre –, les furibards rockeurs australiens ont annoncé une tournée européenne estivale avec une escale parisienne au Zénith le 18 juin 2027.

Une place à part

Un appel qui devrait résonner fort dans les tympans des suiveurs du rock tant le sextet a acquis depuis leurs débuts une place assez unique dans le circuit. Depuis quinze ans, la bande menée par son leader Stu Mackenzie a érigé en totale indépendance – ils ont même quitté Spotify – une discographie haute de plus de 30 albums, frayant avec finesse et acuité tant dans le garage, le psyché, le jazz, la synthpop, le metal, les musiques électroniques ou… la guitare microtonale turque, agrégeant autour d'eux une communauté plus fidèle qu'un grognard napoléonien.

Chaque tournée est l'occasion d'expérimenter de nouvelles lubies, oscillant entre set rave et symphonique lors de leur dernière, et de repenser leurs morceaux comme si c'était la dernière fois qu'ils les jouaient. On prévient : c'est cardio, et un sacré truc à vivre au moins une fois dans sa vie.

Quand ? le vendredi 18 juin 2027

Où ? Zénith de Paris, 211 avenue Jean Jaurès, Paris 19e

Combien ? mise en vente de la billetterie le 30 octobre à 10h