Boiler Room sera à nouveau à Paris l’an prochain pour une session house, disco, UK garage

Pour Boiler Room, nouveau tampon en vue sur sa carte de fidélité parisienne ! Dans le sillage de deux furibards week-ends sur les deux dernières années, la plateforme anglaise de streaming vidéo dédiée à la musique électronique a d’ores et déjà confirmé son retour sur la capitale avec un passage le vendredi 2 mai 2025, pour une noce étalée de 18h à 6h.

A l'ardoise ? Des teintes « house, disco et UK Club »

Si l’affiche est encore vierge de noms – oui c’est dans six mois, on sait qu’après des sessions axées (hard)techno notamment sonorisées par les collectifs RAW et de la Darude (ha ce set d’Esteban Desigual), Boiler Room calmera cette année les BPM avec des teintes « house, disco et UK Club ». Quant au lieu investi à la suite du 104 et du YoYo, il reste lui-aussi dans la brume du mystère. Reste la dernière info particulièrement importante : les place seront mises en vente ce jeudi 28 novembre 2024, à 10h. Mettez votre réveil.

Quand ? Vendredi 2 mai 2025, de 18h à 6h.

Où ? Lieu tenu secret.

Pour vous chauffer, on vous glisse le set d’Esteban Desigual pour une leçon de psytrance de haute volée.