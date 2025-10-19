Braquage au musée du Louvre : des bijoux dérobés, le musée fermé ce dimanche

Un braquage s’est produit ce dimanche 19 octobre matin à l’ouverture du musée du Louvre. D’après la ministre de la Culture Rachida Dati, des bijoux ont été volés. Le musée restera fermé au public pour la journée.

Le musée du Louvre a été victime d’un braquage ce dimanche 19 octobre au matin, vers 9h30, selon BFMTV. Plusieurs individus cagoulés se sont introduits dans l’établissement et ont dérobé plusieurs bijoux exposés dans la galerie d’Apollon, avant de prendre la fuite.

D’après les premières informations relayées par la chaîne, les cambrioleurs ont pénétré dans le bâtiment depuis le quai de Seine, où des travaux sont actuellement en cours. Ils auraient utilisé un monte-charge extérieur pour accéder directement à la salle visée. Une fois à l’intérieur, ils auraient découpé les vitres à la disquette, avant de s’emparer de plusieurs bijoux appartenant à Napoléon et à l’impératrice Eugénie.

Sur France Inter, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a évoqué un « braquage important », précisant que les malfaiteurs avaient agi en sept minutes seulement et qu’ils étaient « manifestement bien préparés ». Selon les informations du Parisien, l’un des bijoux volés, la couronne de l’impératrice Eugénie, a été retrouvé à l’extérieur du musée, endommagé.

La ministre de la Culture Rachida Dati a confirmé sur X (ex-Twitter) qu’aucun blessé n’était à déplorer et qu’elle se trouvait sur place « aux côtés des équipes du musée et de la police ». Le musée du Louvre a pour sa part annoncé une fermeture exceptionnelle pour la journée, le temps de permettre les constatations et relevés techniques.

L’enquête, confiée à la police judiciaire de Paris, vise désormais à identifier les auteurs de ce braquage minutieusement préparé et à évaluer la valeur exacte du butin.