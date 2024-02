Burna Boy rejoint la programmation de We Love Green 2024

Et hop, sans faire exprès, We Love Green relance avec un géant ! Déjà sacrément bien outillé en noms rutilants pour son édition 2024 (Justice, Ninho, Kaytranada ou Hamza), le festival le plus green card du circuit a annoncé jeudi midi en loucedé la venue, le 31 mai, du Nigérian Burna Boy, pour une date unique à Paris.

Sorte de Fela Kuti des temps modernes – une inspi revendiquée et source de multiples refs dans sa discographie –, Burna Boy est devenu en une décennie l’une des grosses têtes de l’industrie musicale contemporaine, inondant le globe de ses sonorités afro fusionnées de rap, dancehall et autre R&B. Son passage à Vincennes devrait prendre la forme d’un grand panorama de ses sept albums, dont le dernier I Told Them… est sorti l’été dernier, avec des tubes à enquiller sur des kilomètres – on entend déjà d’ici le “On the Low”. Bref, faites de la place, l’African Giant est là.

Quand ? vendredi 31 mai 2024.

Où ? au bois de Vincennes, Paris 12e.

Combien ? à partir de 65 €.