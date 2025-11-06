Ça vient d’ouvrir : 4 nouvelles adresses où réserver avant tout le monde

Vers Montorgueil, un bar signé Rémi Savage, aux cocktails révolutionnaires et délicieux
Dans le Marais, un saloon queer qui dégaine des délices du matin au soir
Yee Haw ! Stetson vissé sur la tête, la cowgirl Marine Gora a rhabillé son Gramme 3 en saloon du Marais. La mise ? Un bouclard queer en cosplay western (minimaliste) baptisé Le Coyote, avec fer à cheval cloué au mur, meuble de bar johnwaynien, abats-jour à franges et playlist country.
À Sully Morland, Thomas Graham et ses bons petits plats de saison
Comme on se languissait de son talent depuis qu’il a décollé du Mermoz… Divine surprise ! Le chef volant – toujours papillonnant à la recherche de sa future adresse gastronomique – se pose à la Cantine Terroirs d’Avenir.
