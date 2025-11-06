Ça vient d’ouvrir : 4 nouvelles adresses où réserver avant tout le monde

Dans le Marais, un saloon queer qui dégaine des délices du matin au soir

Yee Haw ! Stetson vissé sur la tête, la cowgirl Marine Gora a rhabillé son Gramme 3 en saloon du Marais. La mise ? Un bouclard queer en cosplay western (minimaliste) baptisé Le Coyote, avec fer à cheval cloué au mur, meuble de bar johnwaynien, abats-jour à franges et playlist country.

À Sully Morland, Thomas Graham et ses bons petits plats de saison

Comme on se languissait de son talent depuis qu’il a décollé du Mermoz… Divine surprise ! Le chef volant – toujours papillonnant à la recherche de sa future adresse gastronomique – se pose à la Cantine Terroirs d’Avenir.

La deuxième adresse du chef Esu Lee qui enflamme le 6e avec une cuisine à la braise, inventive et généreuse

Mise à feu du deuxième étage de la fusée Esu Lee ! Après JIP, meilleur rapport kif-prix aux Time Out Food & Drink Awards 2025, le chef coréen ouvre le flamboyant Orson dans la très appropriée rue du Dragon (à deux pas du Bar des Prés de Lignac). Une enclave plutôt chic et sage, mobilier en bois exotique, murs gris cendre et plafond inox des omniprésentes gaines d’aération. Car il s’agit d’aérer le monstre chromé qui occupe le fond du restaurant, un barbecue géant à trois foyers, manivelles et circuit d’eau pour refroidir les fumées, unique moyen utilisé pour cuire les aliments.