Paris

Inscrivez-vous

Paris

Actualités

Ça vient d’ouvrir : 4 nouvelles adresses où réserver avant tout le monde

Trois restos, un bar, tous fraîchement ouverts. On y va maintenant, avant le bruit.

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Paris : 3 nouveaux restos et un bar qui viennent d’ouvrir
© Audrey Carpentras
Publicité

Paris change de peau à toute vitesse. Vers Montorgueil, Rémi Savage poursuit ses expériences de mixologie savante. Dans le Marais, un saloon queer déroule ses assiettes du matin au soir, stetson posé sur l’équerre. À Sully-Morland, Thomas Graham cuisine la saison comme un retour annoncé. Et encore une table dans le lot, fraîche comme un premier service. Quatre adresses à prendre avant qu’elles ne se fassent rattraper par la rumeur.

Vers Montorgueil, un bar signé Rémi Savage, aux cocktails révolutionnaires et délicieux

Après Bar Nouveau, Rémy Savage continue de tracer sa route singulière dans le paysage du cocktail parisien, un voyage qui passe autant par une créativité débridée que par une solide culture artistique. 

Vers Montorgueil, un bar signé Rémi Savage, aux cocktails révolutionnaires et délicieux
© Audrey Carpentras
Pour lire notre chronique de Abstract Bistrot, c'est par ici.

Dans le Marais, un saloon queer qui dégaine des délices du matin au soir

Yee Haw ! Stetson vissé sur la tête, la cowgirl Marine Gora a rhabillé son Gramme 3 en saloon du Marais. La mise ? Un bouclard queer en cosplay western (minimaliste) baptisé Le Coyote, avec fer à cheval cloué au mur, meuble de bar johnwaynien, abats-jour à franges et playlist country. 

Le Coyote
© Sara Guédès

Pour lire notre chronique du restaurant Le Coyote, c'est par ici.

À Sully Morland, Thomas Graham et ses bons petits plats de saison

Comme on se languissait de son talent depuis qu’il a décollé du Mermoz… Divine surprise ! Le chef volant – toujours papillonnant à la recherche de sa future adresse gastronomique – se pose à la Cantine Terroirs d’Avenir.

La Cantine Terroirs d’Avenir
© Terroirs d’Avenir

Pour lire notre chronique de La Cantine Terroirs d’Avenir, c'est par ici.

La deuxième adresse du chef Esu Lee qui enflamme le 6e avec une cuisine à la braise, inventive et généreuse

Mise à feu du deuxième étage de la fusée Esu Lee ! Après JIP, meilleur rapport kif-prix aux Time Out Food & Drink Awards 2025, le chef coréen ouvre le flamboyant Orson dans la très appropriée rue du Dragon (à deux pas du Bar des Prés de Lignac). Une enclave plutôt chic et sage, mobilier en bois exotique, murs gris cendre et plafond inox des omniprésentes gaines d’aération. Car il s’agit d’aérer le monstre chromé qui occupe le fond du restaurant, un barbecue géant à trois foyers, manivelles et circuit d’eau pour refroidir les fumées, unique moyen utilisé pour cuire les aliments.
Assiettes coréennes
© Antoine Besse
Pour lire notre chronique de Orson, c'est par ici.
Vous aimerez aussi
Vous aimerez aussi
Publicité
Back to Top

A propos de nous

Nous contacter

L'offre Time Out

Plan du site
© 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.