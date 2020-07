Ça y est, la piétonnisation du canal Saint-Martin a débuté !

Pas le temps de niaiser. Anne Hidalgo avait annoncé la chose comme l'une de ses « premières mesures fortes » en cas de réélection à la mairie, elle n'a pas perdu de temps pour tenir parole et lancer le chantier de la piétonnisation du canal Saint-Martin.

Un aménagement dans la droite ligne de la pérennisation des 50 kilomètres de pistes cyclables et qui interviendra en plusieurs phases et dans une redéfinition plus globale de la circulation du quartier. Le secteur allant de la rue Louis-Blanc à la rue de Lancry est concerné par les premiers travaux, et à terme, un tronçon de près de 2 kilomètres reliant Stalingrad à République sera réservé aux vélos et aux piétons. Une première initiative qu'on imagine annonciatrice du mandat à venir dans la mesure où, dans la même interview, Anne Hidalgo laissait entrevoir une généralisation de la piétonnisation des rues, « notamment tout le centre de Paris ». C'est dit.

Comme je m’y suis engagée, la pietonnisation des abords du canal Saint-Martin a débuté, pour faire de ce lieu magnifique un endroit encore plus agréable, qui respire et avec moins de pollution sonore ! cc @ACORDEBARD @PaulSimondon #Paris10 pic.twitter.com/bsmZBSsR8g — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) July 3, 2020

