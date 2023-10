Le Ritz Bar inaugure des cocktails autour de la biodynamie. Le luxe devient-il écolo ?

La biodynamie, cette pratique ésotérico-agricole qui consiste à soigner les sols et les plantes avec des décoctions naturelles selon les cycles de la Lune et des astres, n’est plus réservée à quelques druides en polaire puisque voilà qu’elle débarque dans le très chic Ritz.

Le Ritz Bar, deuxième source de cocktails du palace après le célèbre Bar Hemingway, s’est offert une nouvelle carte « autour de la biodynamie ». Alors non, les boissons ne sont pas servies dans des cornes de vache remplies de bouse dynamisée ! Romain de Courcy, le chef barman, bascule sur le calendrier lunaire et propose 12 créations avec des ingrédients classés selon leur « signe » (les fruits sont liés au feu, les feuilles à l’eau, etc.) avec comme idée maîtresse de décliner un même produit sous toutes ses formes..

Chaque verre ne contient donc qu’un seul et unique ingrédient. Le Lavande, par exemple, mixe une eau-de-vie de lavande, des huiles essentielles de lavande, un miel de lavande. Du jamais bu ! La carte va respecter scrupuleusement les saisons et les équipes ont déjà 40 recettes sous le coude pour les mois à venir !

Limiter l’empreinte carbone

La durabilité est l’autre prio de cette carte avec un effort particulier sur la réduction des émissions liées au transport : les producteurs sont dans leur grande majorité français et les alcools sont commandés concentrés pour être dilués sur place dans le labo. Résultat : moins de place occupée dans le camion ! I Si vous ne voulez pas de cocktail, la carte des vins n’est pas en reste avec une sélection de cadors de la biodynamie comme le mythique Clos blanc de Vougeot, monopole du domaine de la Vougerais, ou le languedoc La Marèle.

La carte est disponible depuis le 16 octobre et un cocktail coûte 35 €.

Où ? Le Ritz Bar, 38 rue Cambon, Paris 1er.