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Paris

Les 25 meilleurs bars à cocktails de Paris selon Time Out
© Paul Fogiel pour Time Out Paris | Les 25 meilleurs bars à cocktails de Paris selon Time Out
© Paul Fogiel pour Time Out Paris

Les 25 meilleurs bars à cocktails de Paris selon Time Out

Inventif, durable, érudit… Le cocktail parisien vit son deuxième âge d’or ! Voilà notre sélection des meilleurs parmi les meilleurs.

Antoine Besse
Écrit par Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Contributeurs: Houssine Bouchama et Thibaut Neuman
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Paris et les cocktails, une histoire d’amour qui remonte à loin ! La preuve ? Le premier bar à en servir, le Cosmopolitan American Bar au 4 rue Scribe au pied du Grand Hôtel, ouvre vers 1867 et se retrouve immortalisé 30 ans plus tard dans un dessin de Toulouse-Lautrec. Dans les années 1920, Paris comptait plus de 150 bars à cocktails (le Harry’s en est le dernier survivant). Aujourd’hui, la capitale s’impose comme une vraie destination des adeptes des shakers, avec, entre autres, une vraie typicité française autour des terroirs et des produits. Finies les vaches maigres du début du millénaire où, hors palace, la scène cocktail égalait en fun la frontière entre les deux Corées ! Depuis 2007 et le lancement de l'Experimental Cocktail Club, les ouvertures se multiplient sur les rooftops, cachées dans des salles secrètes… La dernière tendance pour conjurer la baisse du pouvoir d’achat et celle de la consommation d’alcool ? Proposer des petites assiettes autour des cocktails pour capturer les amateurs d’apéros. 

Mais alors, c’est quoi un bon bar à cocktails ? La rédac de Time Out Paris, spécialiste du sujet depuis 2011, s'est réunie pour définir le nec plus ultra : un lieu stylé dans lequel siroter des breuvages originaux mais équilibrés. On a aussi tendance à valoriser la créativité des recettes, l’originalité des ingrédients et les techniques des mixologues qui font leurs sirops, bitters et autres shrubs. Mais l’essentiel est impalpable : un bon bar à cocktails, c’est avant tout un lieu qui donne envie de revenir y trinquer !

Les meilleurs bars à cocktails de Paris

1. Danico

  • Bars à cocktails
  • 2e arrondissement
  • prix 3 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Danico
Danico

Cela fait 10 ans que Danico, caché au fond de la pizzeria Daroco, régale les amateurs de cocktails parisiens. Autant dire que le bar à tendance palace new-yorkais, lancé par Nico de Soto, avec sa verrière haut perchée, son comptoir en chevrons marbrés et ses fauteuils en velours, fait maintenant partie des institutions mondiales du cocktail. Toujours au service du goût précis et juste, Corentin Gaudin et son équipe shakent des merveilles liquides avec une constance et une précision d’horloge suisse.

Où ? 6 rue Vivienne, Paris 2ᵉ.

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2. Abstract Bistrot

  • Bars à cocktails
  • Réaumur
  • prix 2 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Abstract Bistrot
Abstract Bistrot
© Antoine Besse

Sous ses aspects de néobistrot parigot, Abstract, dernière adresse en date de Remy Savage et des jumeaux Moudoulaud, cache une petite révolution de comptoir. Ici, les cocktails n’utilisent (presque) aucun alcool du commerce, mais des spiritueux maison distillés à partir d’ingrédients choisis pour concentrer juste le goût voulu. Le martini est ainsi fait à partir de beurre ; le « bloody mary », de Marmite et le picon bière, de décoction effervescente de fruit de la passion. Très fort !

Où ?  14 rue Saint-Sauveur, Paris 2e

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3. Bar De Vie

  • Bars à cocktails
  • Réaumur
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Bar De Vie
Bar De Vie
© Antoine Besse

Le projet multiforme De Vie, porté par le duo Alex Francis et Barney O’Kane (ancien du Little Red Door), prend enfin sa forme définitive : celle d’un lieu triple restaurant/bar/caviste, posté dans le très cocktailophile quartier de Montorgueil (non loin du Golden Promise, de l’Abstract, de l’Experimental). Alors qu’au rez-de-chaussée le Comptoir, ouvert depuis mars 2025, propose un pairing entre assiettes et spiritueux, au sous-sol le Bar accueille désormais les clients désireux de seulement siroter un cocktail.

Un plafond voûté, un grand miroir et une vaste table marbrée rouge : la décoration fait dans le minimalisme de bon aloi. Les huit créations se couchent sur une petite carte format ticket de caisse, mais il ne faut pas s’y tromper : derrière cette épure de façade se cache un travail de maboule dans les cocktails. Chez De Vie, ça distille, ça macère, ça infuse. Comme dans ce Poivron, verre ensoleillé qui mélange spiritueux maison au poivron grillé, liqueur de fleur de sureau et soda aux herbes, ou cet umamiesque et puissant Betterave, à l’esprit de betterave maison, eau-de-vie de prunelle et vermouth.

Selon ce qui est servi en cuisine ou l’inspi des équipes, la carte change tous les jours ! Ce Bar De Vie s’impose comme une tête de pont de ces nouveaux comptoirs artisanaux qui révolutionnent tranquillement le monde du cocktail !

Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !

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4. Cambridge Public House

  • Bars à cocktails
  • Le Marais
  • prix 1 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Cambridge Public House
Cambridge Public House
Photograph: Joris Allardon

Fondée par Hyacinthe Lescoët et Hugo Gallou, cette drôle d’adresse aux allures de pub anglais amarré dans le Marais, nous régale de cocktails plus précis et calibrés que Big Ben. Derrière le comptoir, Nicolas Goradeski et son équipe délivrent recettes érudites, ingrédients pas vus partout, ambiance cosy et bande-son britpop. On peut même se régaler de snacks de Sa Majesté.

Où ? 8 rue de Poitou, Paris 3e.

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5. Classique

  • Bars à cocktails
  • Pigalle
  • prix 2 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Classique
Classique
© Classique

Le Classique, ouvert en 2021 par Hugo Combe et Benjamin Le Seigneur, n’a pas dévié d'un pouce son élégante dégaine de pharmacie à l’ancienne. Leur carte autour des cépages français leur permet de proposer de gracieuses potions aux twists originaux et souvent peu alcoolisées. Bref un bar (et sa terrasse en or) à la personnalité très affirmée, tout sauf classique finalement.

Où ? 1bis rue Lallier, Paris 9e

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6. Sister Midnight

  • Bars à cocktails
  • Pigalle
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Sister Midnight
Sister Midnight
© Sister Midnight

Voilà enfin un bar à Pigalle, ouvert ce siècle, qui a sincèrement su distiller l’énergie titubante et l’indolente décadence de cet ex-quartier chaud pour la servir à une population ravie. La mise ?  Une salle laquée, boule à facettes et imprimé panthère, plus étroite que le slim de Joey Ramone. Sur fond de gros rock sombre et entre deux spectacles de drags, Jen Riley et Joseph Boyley décochent des cocktails frais comme un slip en cuir sorti du frigo. 

Où ? 4 rue Viollet-le-Duc, Paris 9e.

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7. Bar Nouveau

  • Bars à cocktails
  • Le Marais
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Bar Nouveau
Bar Nouveau
© Sete / Bar Nouveau

Le premier bar parisien de Rémy Savage et son équipe propose des recettes tout en subtilité au service d’un concept maîtrisé de bout en bout autour du début du XXe siècle. Le décor néo-Art nouveau est une réussite, et l’onctueux accueil d’Hadrien et Sara Moudoulaud finit de nous convaincre que voilà un grand petit bar.

Où ? 5 rue des Haudriettes, Paris 3e.

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8. Harry's New York Bar

  • Bars à bières
  • Opéra
  • prix 3 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Harry's New York Bar
Harry's New York Bar

S’il existe une institution du cocktail parisien, alors elle se trouve ici, au cinq rue Daunou ! Depuis 1911, la famille MacElhone - toujours aux manettes ! - entretient l’ambiance unique du Harry’s New York Bar en conservant pieusement sombres boiseries (rapportées durant la Prohibition, dit la légende), vitraux néogothiques et peintures sur miroirs. Un morceau d’un New York disparu échoué vers la Madeleine ! Le bottin des cocktails rappelle qu’à l’époque on les aimait plutôt charpentés ! À tester absolument : le Bloody Mary qui a été inventé ici (dit-on).

Où ?  5 rue Daunou, Paris 2e

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9. Harmony

  • Bars à cocktails
  • Pigalle
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Harmony
Harmony
© Le Bunker / mariaxgalea

Arnaud Scotty a trois passions dans la vie : l’insomnie, la musique des années 2000 et les cocktails. Il a réussi à les concentrer dans cette drôle d'adresse de nuit, ancien restaurant créole souterrain aux horaires de club. Sous un néon rose, on y sirote de chouettes cocktails et, en compagnie des bartenders du coin passant après leur service, on danse sur du Rohff sans se poser de questions sur le lendemain. Et on peut même mordre dans un poulet frit tout à fait recommandable !

Où ? 61 Rue Rodier, Paris 9e

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10. Cravan

  • Bars à cocktails
  • Saint-Germain-des-Prés
  • prix 3 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Cravan
Cravan
© Cravan

Cravan, deuxième du nom ouvert en 2023, s’impose comme le plus grand bar à cocktails d'Europe ! Il se déploie dans un immeuble entier, quatre niveaux et trois comptoirs au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Un décor maximaliste où siroter les cocktails minimalistes d’une classe folle de Franck Audoux. Dingue.

Où ? 165 Bd Saint-Germain, Paris 6e

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11. Fréquence

  • Bars à cocktails
  • Roquette
  • prix 2 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Fréquence
Fréquence

Depuis 2018, Fréquence, le bar de Matthieu Biron et Guillaume Quenza, se maintient comme une valeur sûre pour les amateurs de cocktails millimétrés aux influences nippones mais aussi pour les connaisseurs de vinyles funk des années 80, les férus d’impecs petites assiettes et les chercheurs de bonnes ondes. Fréquence, c’est grave bon. 

Où ? 20 rue Keller, Paris 11e

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12. Utopic

  • Bars à cocktails
  • Louvre
  • prix 3 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Utopic
Utopic
© Antoine Besse

Le premier bar à cocktail parisien, Anne-Sophie Pic, s’avère être une réussite. Cocon de bois clair et de ton crème installé au sein de la Fondation Cartier, mené par Maël Jego (ex Little Red Door), cet Utopic réussit la prouesse de traduire dans des verres les délicates trames herbacées et florales de la cuisine de la cheffe multiétoilée : géranium rosat, tagète, mélilot, reine-des-prés… D’irréprochables petites assiettes accompagnent ces harmonieux cocktails.

Où ? 1 rue de Marengo, 75001 Paris

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13. Little Red Door

  • Bars à cocktails
  • Le Marais
  • prix 3 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Little Red Door
Little Red Door
© Little Red Door

La petite porte rouge (qui ne s’ouvre pas) est tombée dans l’escarcelle de Hyacinthe Lescoët et Hugo Gallou (Cambridge Public House) en  2024 mais reste l’emblème de l’excellence parisienne en matière de cocktails. Revers de cette brillante médaille : le monde entier (notamment anglophone) se presse quel que soit le jour ou l’heure dans ce speakeasy crépusculaire pour siroter des créations de haute volée proposées par ces cadors du shaker. 

Où ? 60 rue Charlot, Paris 3e.

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14. Superfine

  • Bars à cocktails
  • Bastille
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Superfine
Superfine
© Pierre Lucet-Penato

Sur les vestiges du Motel, mythique bar rock indé de Bastille, Delphine Laguerre en cuisine, Étienne Gatti et Vincent Pinceloup (Monsieur Antoine) ont ouvert Superfine, étonnant hybride entre le bar à cocktail et le diner américain. La carte décline des verres plus ou moins gourmands selon le moment de la journée : du Pb&B Milkshake au whisky, beurre de cacahuète et chantilly au Not A Bloody Mary au mezcal et à l’ananas. Et dans les assiettes, la convaincante revisite des plats populaires de la cuisine US : hot-dog, pizza, burger…

Où ? 8 Pass. Josset, Paris 3e

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15. Combat

  • Bars à cocktails
  • 19e arrondissement
  • prix 2 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Combat
Combat
© Combat

Depuis son ouverture (en juin 2017 déjà), le Combat de Margot Lecarpentier continue de dominer sans forcer le game de la mixologie bellevilloise. Le nom fait peur mais pas de crainte ici, la bienveillance et la bonne musique règnent. Sous le plafond végétalisé, on y sirote des créations toujours futées, justes et sourcées avec soin, accompagnées d'assiettes du même acabit.

Où ? 63 rue de Belleville, Paris 19e

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16. Mesures

  • Bars à cocktails
  • Le Marais
  • prix 2 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Mesures
Mesures
© Antoine Besse

Après s’être un temps cherché entre mixologie ambitieuse et bistrote japonisante, Mesures trace désormais son sillon de bar à cocktails audiophile d’inspiration nippone. Guillaume Castaignet, venu du Très Particulier, propose de convaincantes créations saisonnières autour des alcools de l’Archipel (saké, shochu, whisky) et de la saison. Mesures propose, désormais, près d’une vingtaine de sakés à la dégustation, compagnons parfaits des petites assiettes (poulet frit, tempura de légumes…) préparées en cuisine.

Où ? 58 rue de Saintonge, Paris 3e

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17. Le Bar du Four Seasons Hotel George V

  • Bars à cocktails
  • Champs-Elysées
  • prix 4 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Le Bar du Four Seasons Hotel George V
Le Bar du Four Seasons Hotel George V
© PAM Studio

Avec ses sombres boiseries, ses dorures Régence et sa clientèle internationale, on pourrait penser que le Bar du George V n’a pas bougé d’un pouce depuis 1840. Erreur ! Depuis 2025, Thibault Méquignon, ex-Danico, et son équipe dépoussièrent l’adresse et  l'accompagnent dans le monde du cocktail contemporain avec ses créations pleines d’audace et d’énergie. A l’image de la qualité des verres, les prix volent très haut

Où ? 31, av George V, Paris 8e

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18. Le 1802

  • Bars à cocktails
  • 5e arrondissement
  • prix 3 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Le 1802
Le 1802
© Audrey Carpe

Avec plus de 1600 références et 49 cuvées exclusives, le Bar 1802 – année de naissance d’Alexandre Dumas, dont la famille faisait du rhum à Saint-Domingue, mais vous le saviez – revendique le titre de plus grand bar à rhums au monde ! Outre cette collection dantesque, la carte signée Donovan Chouari (passé chez Bisou) et Paul-Antoine Herbet (ex Carry Nation) comprend 12 cocktails élégants autour de l'alcool de canne. Le tout dans un cadre bois sombre, plantes tropicales et azulejos qui invite à l’évasion. 

Où ? 22 rue Pascal, Paris 5e

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19. CopperBay Lancaster

  • Bars à cocktails
  • 8e arrondissement
  • prix 3 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
CopperBay Lancaster
CopperBay Lancaster
© Lancaster

Dans le cadre ouaté d’un 5-étoiles du Triangle d’or (et de sa cour végétalisée classieuse), l’équipe du Copperbay, Elfi Fabritius et Julien Lopez, a réussi à greffer un bar à cocktail érudit et créatif. La carte se concentre sur les producteurs français et ose bousculer les habitudes timorées d’une population dorée sur tranche en exhumant des verres antiques et des ingrédients oubliés.

Où ? 7 Rue de Berri, Paris 8e

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20. Candelaria

  • Bars à cocktails
  • Le Marais
  • prix 2 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Candelaria
Candelaria

Le pionnier du speakeasy parisien, caché par Carina Soto Velasquez et Josh Fontaine depuis 2011 derrière une taqueria, reste toujours vert malgré les années. Louise Lay y cisèle une carte maline aux saveurs de la pampa avec un fort tropisme pour l’agave. La proximité du restaurant permet de picorer des petites assiettes (guacamole, quesadillas…) pour parfaire l’ambiance mexicanisante.

Où ? 52 rue de Saintonge, Paris 3e.

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21. Bluebird

  • Bars à cocktails
  • Charonne
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Bluebird
Bluebird
© Bluebird

Une décennie de shaker et un plumage toujours pimpant, ce Bluebird, au nom inspiré de Bukowski ! La déco néomoderniste 60’s n’a pas pris une ride avec ses appliques en verre coloré, ses pierres de lave et surtout cet aquarium turquoise hyper photogénique. Dans les verres, ça assure aussi, merci à Pasa Omerasevic, ancien du Moonshiner et maître des shakers depuis l’ouverture.

Où ? 12 rue Saint-Bernard, Paris 11e

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22. Castor Club

  • Bars à cocktails
  • Saint-Michel
  • prix 3 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Castor Club
Castor Club
Photograph: Castor Club

Avec sa devanture tout bois, entre relais de trappeur et cabane à sucre, le Castor Club détonne toujours en plein quartier Saint-Michel. Depuis son ouverture en 2012, le cadre n’a pas changé et cultive une ambiance cosy plus Twin Peaks que Jeremiah Johnson. Côté cocktail, Thomas Codsi – le taulier – et Louis Bonnevie délivrent une carte partagée entre signatures intemporelles et créations du moment aux influences classiques. Une valeur sûre de la rive gauche !

Où ? 14 rue Hautefeuille, Paris 6e

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23. Experimental Cocktail Club

  • Bars à cocktails
  • Réaumur
  • prix 3 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Experimental Cocktail Club
Experimental Cocktail Club
Experimental Cocktail Club

Le doyen des bars à cocktail des faubourgs porte encore beau ! Ouvert en 2007, l’ « expé » a transcendé la hype pour devenir une institution qui n’a plus rien à prouver. Dans le cadre poutres apparentes, pierres de taille et fauteuils bas inchangé depuis 20 ans, s’activent avec efficacité Matthieu Bataille et son équipe au service d’une carte d’une douzaine de créations aussi équilibrées que discrètement techniques. Et le week-end, le DJ derrière le piano emmène tout le monde jusqu’à 4 h du matin !

Où ? 37 rue Saint-Sauveur, Paris 2e

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24. Memento

  • Bars à cocktails
  • Le Marais
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Memento
Memento
© Memento

Memento est né de l’association entre deux vétérans du Moonshiner – l’Italien Matteo Grotti et l’Argentin Joaquin Malki - et Marco Duce, proprio de la cave à vins voisine, Magnum. Le menu propose d’une dizaine de cocktails voyageurs (notamment au Mexique), avec une partie modérément alcoolisée pensée pour l’apéritif. Memento se souvient qu’il possède une vraie cuisine et propose une consistante carte de solides. Bref voilà une adresse séduisante à ne pas oublier à l’heure de l’apéro !

Où ? 20 rue Beautreillis, Paris 4e

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25. Dirty Dick

  • Bars à cocktails
  • Saint-Georges
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Dirty Dick
Dirty Dick
© Dirty Dick

Depuis 2013, Dirty Dick a mis Pigalle sur la carte mondiale du Tiki, ce style de bar, né au milieu des années 1930 à Los Angeles, qui surjoue l’exotisme des îles paradisiaques. L’établissement ne déroge pas aux lois du genre : mobilier en rotin, totems polynésiens, vaste fresque kitsch… Aux shakers, le solide Scotty Schuder – présent depuis l’ouverture ! – et son équipe confectionnent de puissantes potions aussi colorées que leurs chemises : Maï Taï, Zombie, Painkiller…

Où ? 10 rue Frochot, Paris 9e




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