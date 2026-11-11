Les 25 meilleurs bars à cocktails de Paris selon Time Out

Paris et les cocktails, une histoire d’amour qui remonte à loin ! La preuve ? Le premier bar à en servir, le Cosmopolitan American Bar au 4 rue Scribe au pied du Grand Hôtel, ouvre vers 1867 et se retrouve immortalisé 30 ans plus tard dans un dessin de Toulouse-Lautrec. Dans les années 1920, Paris comptait plus de 150 bars à cocktails (le Harry’s en est le dernier survivant). Aujourd’hui, la capitale s’impose comme une vraie destination des adeptes des shakers, avec, entre autres, une vraie typicité française autour des terroirs et des produits. Finies les vaches maigres du début du millénaire où, hors palace, la scène cocktail égalait en fun la frontière entre les deux Corées ! Depuis 2007 et le lancement de l'Experimental Cocktail Club, les ouvertures se multiplient sur les rooftops, cachées dans des salles secrètes… La dernière tendance pour conjurer la baisse du pouvoir d’achat et celle de la consommation d’alcool ? Proposer des petites assiettes autour des cocktails pour capturer les amateurs d’apéros.

Mais alors, c’est quoi un bon bar à cocktails ? La rédac de Time Out Paris, spécialiste du sujet depuis 2011, s'est réunie pour définir le nec plus ultra : un lieu stylé dans lequel siroter des breuvages originaux mais équilibrés. On a aussi tendance à valoriser la créativité des recettes, l’originalité des ingrédients et les techniques des mixologues qui font leurs sirops, bitters et autres shrubs. Mais l’essentiel est impalpable : un bon bar à cocktails, c’est avant tout un lieu qui donne envie de revenir y trinquer !



