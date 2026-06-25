Canicule : 14 parcs parisiens exceptionnellement ouverts aux chiens

Les animaux aussi souffrent de la canicule, mais ils n’ont pas encore leur espace dédié pour se baigner dans le canal Saint-Martin. La Ville de Paris pense à eux et a ouvert 14 espaces verts habituellement interdits aux animaux. Squares, jardins et parcs répartis dans toute la capitale passent temporairement en zone dog-friendly – en laisse, bien entendu.

Au programme : le square de la Tour Saint-Jacques (Paris Centre), le square Paul-Langevin (5e), le Jardin des Grands Explorateurs avec espace canin (6e), le square Anvers (9e), le square Alban-Satragne (10e), le square de la Folie-Regnault (11e), le square Régine-Deforges (12e), le jardin des Grands Moulins côté avenue de France (13e), le square Claude-Nicolas-Ledoux (14e), le square Chérioux et le jardin Eugénie-Djendi (15e), le parc de Passy (16e), le square Marcel Mouloudji (19e) et le jardin Noël-Bellay (20e).

Ces 14 sites s'ajoutent aux 164 espaces verts et 44 espaces canins déjà accessibles en temps normal, tous ouverts en continu 24h/24 pendant la vague de chaleur. Côté promenade, la Ville recommande de privilégier le matin tôt ou la soirée – pour éviter de se cramer les coussinets sur le bitume.

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