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Paris

A la Folie
© A la Folie
© A la Folie

Où aller manger quand il fait 35 °C ?

Les meilleures adresses parisiennes pour manger au frais quand la canicule frappe.

Antoine Besse
Écrit par Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
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Avec la fréquence des canicules qui augmente plus rapidement que le point d’indice et les objectifs des COP balayés comme Nation après une manif, on peut avancer que le réchauffement climatique s’installe pour un moment.

Ici l'ombre

Le saviez-vous ? « Canicule » signifie en latin « petite chienne », car c’était aussi le nom de l’étoile Sirius, que les astronomes de l’Antiquité pensaient responsable des chaleurs estivales. Aujourd’hui, on sait que les canicules sont 100 % dues à l’action humaine, mais on ne sait pas toujours où se réfugier pour manger à la fraîche quand le thermomètre s’affole à Paris.
Dans la ville en position pyrolyse, le parasol d’une terrasse se montre impuissant et les rooftops donnent l’impression de s’installer sur un grill. Alors, où manger pendant une canicule ? On vous propose notre sélection d’adresses avec de la vraie ombre (celle des arbres), dans des cours protégées du cagnard ou aidée d’un air conditionné efficace. Qui est chaud ?

Manger à la fraiche

Le Petit Bal perdu

  • Bistrot
  • Quartier latin
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Le Petit Bal perdu
Le Petit Bal perdu
© Le Petit Bal perdu

La "campagne à Paris" prend ici tout son sens. Le Petit Bal perdu, posté en plein 5e, bénéficie d’un des plus beaux emplacements de restaurant de la ville : perché au-dessus des pavés, perdu au milieu des arbres avec une terrasse en or dominant la placette Lucien-Herr (où passent moins de voitures que dans le maquis corse), sonorisé par une fontaine et la cour de récré de l’école voisine… Un havre bucolique à deux pas de la rue Mouffetard !

Où ? 32 rue Tournefort, Paris 5e

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Amagat

  • Espagnol
  • Père-Lachaise
  • prix 3 sur 4
Amagat
Amagat
The Social Food / Caché

Amagat (« caché » en catalan), bodega next generation ouverte par Gianpaolo Polverino et Lorenza Lenzi, planque dans une allée pavée et ombragée du 20e (mais tout le monde le sait). Dans un cadre classieux (tables en marbre, cuisine ouverte, terrasse XXL), on picore des tapas comme à Barcelone avec la Movida parisienne : croquetas fondantes, copeaux de jamon iberico… Super carte des vins !

Où ? 29 villa Riberolle, Paris 20e

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Le Grand Café

  • Brasserie
  • Champs-Elysées
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Le Grand Café
Le Grand Café
© Antoine Besse

L’intérieur de l’immense restaurant décoré par Joseph Dirand, en jette déjà sérieusement dans le genre uchronie IIIe République pompidolienne avec marbre, banquettes en velours et miroirs biseautés. Mais ce n’est rien par rapport à la splendide terrasse végétalisée (à l'ombre !) le long de la colonnade avec vue sur le Petit Palais, qui s’impose comme une des plus majestueuses de la ville. On s'y régale de classiques de la brasserie française. 

Où ? 1 place Clemenceau, Paris 8e

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Le Jardin du Saint James

Le Jardin du Saint James
Le Jardin du Saint James
© Saint James

Le Saint James, cet étonnant Moulinsart posé au fin fond du 16ᵉ, ouvre son incroyable jardin aux beaux jours et aux non-membres pour les dîners À l’ombre de la pergola vert amande et dans une ambiance carrément bucolique entre érables et hortensias, vous pouvez fourcheter une carte estivale : ceviche de daurade, poulpe à la plancha, citron glacé… Une parenthèse pas donnée mais très efficace contre les dômes de chaleur !

Où ? 5 place du chancelier Adenauer, Paris 16e

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Hôtel Eldorado

  • Hôtels
  • Batignolles
  • prix 1 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Hôtel Eldorado
Hôtel Eldorado
© Hotel Eldorado

La reprise par Pierre Moussié, Élodie Moussié et Sophie Richard de ce discret hôtel non loin de la place de Clichy a tout changé : immeuble surélevé, étoiles gagnées et chambres décorées comme un manoir de lady anglaise… Tout, sauf cette extraordinaire cour arborée, coupée de la ville et de son agitation. Dans un calme campagnard et sous un parasol bicolore, on se régale d’assiettes ensoleillées (burrata, épaule d’agneau) comme si l’on avait rallié une maison de campagne dans le Perche depuis le métro.

Où ? 18 rue des Dames, Paris 17e

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A la Folie

  • Cafés-concerts
  • La Villette
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
A la Folie
A la Folie
© A la Folie

Cette néo-guinguette ouverte fin 2016, dans une des 26 « folies » rutilantes signées Bernard Tschumi du parc de la Villette, en a sous le pied côté terrasse : 900 mètres carrés sous les tilleuls avec de grandes tables communes, des guirlandes, des transats, un barbecue qui crépite… C’est le Perche à Paris sans le crédit de la maison à rembourser. Dans les assiettes, des choses simples (salades, grillades) mais qui passent bien pendant une canicule !

Où ? 26 avenue Corentin-Cariou, Paris 19e

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La Halle aux Grains

  • Gastronomique
  • Les Halles
  • prix 3 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
La Halle aux Grains
La Halle aux Grains
© Delphine Constantini

Au sommet de la Bourse de Commerce, les deux modestes géants de la gastronomie française, Michel (le père) et Sébastien (le fils) Bras cisèlent une carte céréalière (en écho à l’ancienne vie de grenier à blé du lieu), précise et sans esbroufe. La formule midi à 57 € apparaît comme une incroyable bonne affaire, une expérience gastronomique à prix brasserie dans un cadre tout en fraicheur et avec une vue plongeante sur les Halles.

Où ? 2 rue de Viarmes, Paris 1er

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Café A

  • Cafés-concerts
  • Canal Saint-Martin
  • prix 3 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Café A
Café A
© Café A

Aménagé dans l’enceinte de l’ancien couvent des Récollets, le Café A cache bien son jeu derrière ses hauts murs depuis plus de 20 ans. Cette vaste cour pavée, plantée de vieux arbres et loin de toute circulation, donne l’impression de se poser en grande couronne (alors que le canal est à 5 min). Bien installé à l’ombre, on fourchette une salade César ou un tataki de thon avec un verre de rosé.

Où ? 148 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e

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Prévelle

  • Gastronomique
  • Invalides
  • prix 3 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Prévelle
Prévelle
© Prévelle

Voilà donc Romain Meder (vraiment) en ses terres. Le nom Prévelle vient d’un lieu-dit près de Neurey-lès-la-Demie, son village natal en Franche-Comté. Ensuite, avec cette adresse épurée, bois et pierre, en plein quartier des ministères, le cuisinier, qu’on avait croisé au Domaine de Primard, devient enfin chef-propriétaire, totalement libre de continuer d’explorer sa cuisine empreinte de naturalité.

Où ? 34 rue Saint-Dominique, Paris 7e

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Derrière

  • Français
  • Arts et Métiers
  • prix 1 sur 4
Derrière
Derrière
© Derrière

Avec comme voisins le 404 et l’Andy Wahloo (du même taulier, Mourad Mazouz), le Derrière a pu installer une partie de ses tables dans cette cour du Marais, et ça change tout. Entre une statue couverte de lierre et l’ombre des immeubles, il règne miraculeusement une certaine fraîcheur sur les pavés. On y mange une cuisine de brasserie qui rappelle la France d’avant le réchauffement climatique.

Où ? 69 rue des gravilliers, Paris 3e

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