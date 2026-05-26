Où aller manger quand il fait 35 °C ?

Avec la fréquence des canicules qui augmente plus rapidement que le point d’indice et les objectifs des COP balayés comme Nation après une manif, on peut avancer que le réchauffement climatique s’installe pour un moment.

Ici l'ombre

Le saviez-vous ? « Canicule » signifie en latin « petite chienne », car c’était aussi le nom de l’étoile Sirius, que les astronomes de l’Antiquité pensaient responsable des chaleurs estivales. Aujourd’hui, on sait que les canicules sont 100 % dues à l’action humaine, mais on ne sait pas toujours où se réfugier pour manger à la fraîche quand le thermomètre s’affole à Paris.

Dans la ville en position pyrolyse, le parasol d’une terrasse se montre impuissant et les rooftops donnent l’impression de s’installer sur un grill. Alors, où manger pendant une canicule ? On vous propose notre sélection d’adresses avec de la vraie ombre (celle des arbres), dans des cours protégées du cagnard ou aidée d’un air conditionné efficace. Qui est chaud ?