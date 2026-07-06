Canicule à Paris : la RATP met en place une “cellule d'anticipation“ pour surveiller le réseau

@ Pierre Laborde / Shutterstock.com | Canicule à Paris : le plan de la RATP pour rafraîchir ses métros et RER

Si votre ligne de métro tourne au ralenti, ce n’est pas un bug : quand la température atteint 57°C sur les rails, la vitesse des métros est réduite. Cela fait partie des mesures de la RATP prévues en cas de canicule, un sujet tellement urgent que le nouveau patron de la régie, Xavier Piechaczyk, a annoncé la mise en place la semaine dernière d'une “cellule anticipation” qui analyse la météo tous les jours et organise des “tournées de chaleur” pour surveiller le réseau et visualiser les différents scénarios.

De nouvelles fontaines à eau devraient aussi être mises en place prochainement – une centaine est disponible actuellement. Le coup de chaud général a d'ailleurs vidé le réseau Ile-de-France Mobilités la semaine dernière, avec une chute de fréquentation allant jusqu'à 15% dans les métros et 30% dans les bus.

Au niveau de l’air frais, c’est au petit bonheur la chance. Aujourd’hui, un métro sur deux est équipé d’une ventilation réfrigérée contre 93% pour les RER. Le calendrier fait un peu mal : il faudra attendre 2035 pour que l'intégralité du réseau soit équipé. Ne lâchez donc surtout pas votre éventail !

Xavier Piechaczyk a aussi évoqué le lancement “un plan d’adaptation au changement climatique”, qui sera dévoilé l'an prochain.