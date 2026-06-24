Le métro parisien ne sera pas entièrement équipé de ventilation réfrigérée avant 2033

© Bertrand Chabrol | Il faudra attendre 2033 pour avoir la clim dans toutes les rames du métro parisien

Alors que les épisodes de chaleur se multiplient, le métro parisien reste loin d’être entièrement rafraîchi. Selon la RATP, toutes les rames ne seront pas équipées d’un système de ventilation réfrigérée avant 2033. Autrement dit, il faudra encore patienter avant de voyager au frais sur l’ensemble du réseau.

Ne rangez pas vos éventails ni vos petits ventilateurs de poche trop vite : dans le métro parisien, la chaleur risque encore de s’inviter dans les rames pendant plusieurs années. Selon la RATP, 48 % du parc est aujourd’hui équipé d’un système de ventilation réfrigérée, un dispositif qui permet de rafraîchir l’air de quelques degrés, sans être une climatisation classique.

Les lignes les mieux équipées sont les 1, 2, 5, 9, 11 et 14, entièrement dotées de ventilation réfrigérée. Une partie des rames de la ligne 4 en bénéficie également. Pour les autres lignes, le confort dépend encore largement du matériel roulant en circulation, avec des systèmes de ventilation naturelle ou forcée, beaucoup moins efficaces lors des épisodes de forte chaleur.

La situation doit évoluer avec l’arrivée progressive des nouvelles rames MF19, mises en service à partir de 2025 sur la ligne 10 et appelées à circuler sur huit lignes de métro à l’horizon 2033. À plus long terme, Île-de-France Mobilités prévoit que l’ensemble des rames du métro parisien soit équipé de ventilation réfrigérée à l’horizon 2035.

D’ici là, les trajets en pleine canicule continueront de se jouer à la ligne près. Pour limiter les mauvaises surprises, mieux vaut privilégier, quand c’est possible, les lignes déjà équipées, éviter les heures les plus chaudes et garder une bouteille d’eau à portée de main.