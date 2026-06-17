Canicule : Emmanuel Grégoire autorise la baignade dans le canal Saint-Martin dès ce mercredi

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Alors que Paris commence à chauffer, le site de baignade du canal ouvre plus tôt que prévu.
Avec la canicule en cours sur Paris et la France (et nous ne sommes toujours pas officiellement en été), le maire de Paris Emmanuel Grégoire a annoncé l’autorisation de la baignade dans le canal Saint-Martin, à partir de ce mercredi 17 juin.
Une façon d’encadrer les plongeons dans le canal, qui ont donné lieu à plusieurs interpellations lors du dernier épisode de chaleur en mai. Et le site doit de toute façon ouvrir le 4 juillet avec le retour de Paris Plages. La baignade est autorisée dans la zone des Récollets du canal Saint-Martin, entre le 116 et le 126 quai de Jemmapes, dès le mercredi 17 juin, de 16h à 20h. Elle sera surveillée par des maîtres-nageurs, et accessible gratuitement. Le maire de Paris a quand même rappelé sur Instagram qu’il ne fallait pas sauter des passerelles : “Ça reste interdit ! Je compte sur vous !”
Onze sites de baignade surveillés ouvriront à partir du mois de juillet à Paris, dont trois dans la Seine : Bercy face à la BnF (12e), Louis-Philippe (4e) (qui remplace le site Bras Marie), en plein centre-ville, et le Bras de Grenelle (15e), face à la Statue de la Liberté.
Où ? 116-126 quai de Jemmapes, Paris 10e.
Quand ? tous les jours, de 16h à 20h.
Combien ? gratuit.
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