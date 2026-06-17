Canicule : Emmanuel Grégoire autorise la baignade dans le canal Saint-Martin dès ce mercredi

Avec la canicule en cours sur Paris et la France (et nous ne sommes toujours pas officiellement en été), le maire de Paris Emmanuel Grégoire a annoncé l’autorisation de la baignade dans le canal Saint-Martin, à partir de ce mercredi 17 juin.

Une façon d’encadrer les plongeons dans le canal, qui ont donné lieu à plusieurs interpellations lors du dernier épisode de chaleur en mai. Et le site doit de toute façon ouvrir le 4 juillet avec le retour de Paris Plages. La baignade est autorisée dans la zone des Récollets du canal Saint-Martin, entre le 116 et le 126 quai de Jemmapes, dès le mercredi 17 juin, de 16h à 20h. Elle sera surveillée par des maîtres-nageurs, et accessible gratuitement. Le maire de Paris a quand même rappelé sur Instagram qu’il ne fallait pas sauter des passerelles : “Ça reste interdit ! Je compte sur vous !”

Onze sites de baignade surveillés ouvriront à partir du mois de juillet à Paris, dont trois dans la Seine : Bercy face à la BnF (12e), Louis-Philippe (4e) (qui remplace le site Bras Marie), en plein centre-ville, et le Bras de Grenelle (15e), face à la Statue de la Liberté.

Où ? 116-126 quai de Jemmapes, Paris 10e.

Quand ? tous les jours, de 16h à 20h.

Combien ? gratuit.

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