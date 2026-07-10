Photo de Jean Papillon sur Unsplash | Canicule : les bals des pompiers annulés à Paris et en petite couronne les 13 et 14 juillet

Les bals des pompiers prévus les 13 et 14 juillet 2026 à Paris et en petite couronne sont annulés en raison de la canicule et du passage annoncé de l’Île-de-France en vigilance rouge.

Les bals des pompiers prévus les 13 et 14 juillet 2026 à Paris et dans les casernes de la petite couronne sont annulés en raison de la canicule. La Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) a annoncé la décision ce vendredi 10 juillet, à quelques jours des célébrations de la Fête nationale.

« Cette décision s’est imposée comme la plus responsable » afin de « garantir la sécurité de tous », indique la BSPP, qui regrette de devoir annuler « ces rendez-vous emblématiques et chers au cœur de la population ».

L’annulation concerne l’ensemble des bals organisés dans les casernes de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, à Paris ainsi que dans les départements de la petite couronne. Ces soirées populaires attirent habituellement un public nombreux à l’occasion des festivités du 14 Juillet.

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Le préfet de police de Paris, Patrice Faure, précise avoir demandé au commandement de la BSPP de renoncer à ces événements en raison des risques liés aux fortes chaleurs. « Alors que de nombreuses manifestations sportives sont annulées pour des raisons de santé publique, nous nous devons de prendre collectivement nos responsabilités et de faire preuve de solidarité », a-t-il déclaré.

Cette décision intervient alors que l’Île-de-France doit passer en vigilance rouge canicule à partir de samedi. Face à l’épisode de chaleur, la Ville de Paris a également annoncé le renforcement de son dispositif de protection, avec l’ouverture de nouvelles salles rafraîchies, le maintien de plusieurs parcs et jardins ouverts la nuit et l’installation de climatiseurs dans les 315 centres de loisirs de la capitale.