Cannes 2025 : 10 films immanquables de la sélection à ne surtout pas rater cette année

Réalisé par : Sylvain Chomet

Personne ne fait de l’animation comme Sylvain Chomet. Artisan de la nostalgie, maître du détail et poète du merveilleux, le réalisateur des Triplettes de Belleville et de L’Illusionniste signe ici un hommage animé à Marcel Pagnol, écrivain et dramaturge culte derrière Jean de Florette et Manon des Sources. Avec son style inimitable mêlant tendresse et fantaisie, Chomet nous embarque dans une balade sur les chemins de Provence… aussi envoûtante qu’un verre de rosé au soleil.