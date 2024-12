Les 10 meilleurs films de 2024 (selon Time Out)

Les votes sont tombés, et voici les dix films qui ont marqué l'année selon Time Out.

En tête des meilleurs films de l'année, The Zone of Interest de Jonathan Glazer, un chef-d'œuvre oscarisé sur l’Holocauste. Aussi hypnotique que dérangeant, il pousse l’audace à son paroxysme. Difficile de rester indifférent face à ce film stupéfiant, exigeant, et perturbant.

Juste derrière, Poor Things de Yorgos Lanthimos, une comédie picaresque débridée où Emma Stone, dans un rôle audacieux de jeune femme en pleine exploration sexuelle à travers l'Europe du XIXe siècle, croise le chemin de Mark Ruffalo, hilarant dans le rôle du plus grand des imbéciles. Un film aussi déjanté que brillant.

En troisième position, Dune : Part Two de Denis Villeneuve, la suite tant attendue de sa saga épique de science-fiction, qui ne déçoit pas. Un univers toujours aussi vertigineux, servi par une réalisation impeccable.

En quatrième place, All of Us Strangers d’Andrew Haigh, une romance queer hantée par les fantômes du passé, une mélancolie sublime et une beauté visuelle à couper le souffle. Une œuvre poétique et poignante qui résonne profondément.

En cinquième position, Anora de Sean Baker, un film à surveiller pour la saison des prix. Mikey Madison y incarne merveilleusement une travailleuse du sexe dont la mission d'escorte auprès du fils d’un oligarque prend une tournure aussi spectaculaire que tragique. Un film dont la force émotionnelle ne laisse personne indifférent.