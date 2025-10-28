Casting de loco pour le premier anniversaire de Tarentula

Déjà un an de petites assiettes franco-mexicaines et de vins nature ! Le 8 novembre, Emmanuel Peña va souffler la première bougie de son restaurant Tarentula et, pour marquer le coup, invite une impressionnante brochette de chefs dans sa petite cuisine. Jugez plutôt : Bertrand Grébaut (Septime), Atsushi Tanaka (AT) et, venu spécialement du Mexique, Chuy Villarreal du restaurant Cara de Vaca.

Les quatre chefs devreient emmener, à huit mains, la dégustation de tacos en fusion vers de nouveaux sommets. Dépêchez-vous de réserver, la dégustation de ce menu unique (65 €) ne va durer que deux services, pour un soir seulement, et la salle n’est pas immense.



Quand ? Le 8 novembre à partir de 18h45

Où ? 13 bis rue Keller, Paris 11e