Ce club de padel du 15e cache un restaurant signé Uchronia

Le premier club de padel en intérieur de Paris offre du style et de la couleur digne d’un coffee shop du Marais

Le padel, cet enfant de l’amour entre le tennis et le squash, né à Marbella dans les années 70, est devenu un indicateur robuste de bourgeoisie bohème (à l’instar de la banane Topologie ou de la casquette New Era). La preuve ? Alors que les cantines des tennis ressemblent à des succursales de mobilier de jardin, Padel 15, le premier club indoor parisien, a fait appel au très hype studio Uchronia, prix du design lors des derniers Time Out Paris Food & Drink Awards, pour la déco de son restaurant.

© Padel 15



Et reconnaissons que c’est une réussite ultra-graphique : palette pop entre vert gazon et orange couchant, grand miroir circulaire au plafond, banquettes 80’s. Jeu, pop et match ! On y mange quoi après avoir sué sur les courts ? Des planches de fromages, des croque-monsieur, salade César…



Où ? 115 rue Castagnary, 75015 Paris

