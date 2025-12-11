Ce club de padel du 15e cache un restaurant signé Uchronia

Le padel, cet enfant de l’amour entre le tennis et le squash, né à Marbella dans les années 70, est devenu un indicateur robuste de bourgeoisie bohème (à l’instar de la banane Topologie ou de la casquette New Era). La preuve ? Alors que les cantines des tennis ressemblent à des succursales de mobilier de jardin, Padel 15, le premier club indoor parisien, a fait appel au très hype studio Uchronia, prix du design lors des derniers Time Out Paris Food & Drink Awards, pour la déco de son restaurant.
Et reconnaissons que c’est une réussite ultra-graphique : palette pop entre vert gazon et orange couchant, grand miroir circulaire au plafond, banquettes 80’s. Jeu, pop et match ! On y mange quoi après avoir sué sur les courts ? Des planches de fromages, des croque-monsieur, salade César…
Où ? 115 rue Castagnary, 75015 Paris