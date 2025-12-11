Ce dimanche, un iconique bar à vins vient cuisiner au Chateaubriand

Le Verre Volé prend le contrôle du temple de la bistronomie pour un déjeuner dominical exceptionnel

Après l’incroyable quatre-mains signé Inaki Aizpitarte et son vieux complice Alexandre Gautier (de la Grenouillère), la série de résidences marquant la fin du Châteaubriand continue d’affoler le foodistan tout en racontant l’histoire et les influences du chef basque. Dimanche midi, c’est ainsi Cyril Bordarier, le taulier du Verre Volé, qui va passer de son mythique barav du canal à la grande salle du Chato pour un déjeuner en six étapes annoncé « comme à la maison ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Chateaubriand (@lechateaubriand_)



Une façon pour Inaki Aizpitarte de souligner l’importance du vin nature dans l’aventure de son bistrot de l’avenue Parmentier (où les noms des vignerons peints sur un tableau noir constituent la seule décoration !). Le menu n’a pas été annoncé mais, connaissant la cuisine du Verre Volé, on imagine bien du terroir piqué de fulgurances exotiques.

Le chef basque a prévu plusieurs résidences jusqu’en janvier avant de vendre le Chateaubriand, vingt ans après son ouverture, et de se concentrer sur son auberge de Saint-Jean-de-Luz.

Quand ? Le 14 décembre au déjeuner

Où ? 129 Ave Parmentier, Paris 11e