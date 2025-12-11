Inscrivez-vous
Language:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Actualités

Ce dimanche, un iconique bar à vins vient cuisiner au Chateaubriand

Le Verre Volé prend le contrôle du temple de la bistronomie pour un déjeuner dominical exceptionnel

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Devanture du Chateaubriand
© Benjamin Malapris
Publicité

Après l’incroyable quatre-mains signé Inaki Aizpitarte et son vieux complice Alexandre Gautier (de la Grenouillère), la série de résidences marquant la fin du Châteaubriand continue d’affoler le foodistan tout en racontant l’histoire et les influences du chef basque. Dimanche midi, c’est ainsi Cyril Bordarier, le taulier du Verre Volé, qui va passer de son mythique barav du canal à la grande salle du Chato pour un déjeuner en six étapes annoncé « comme à la maison ».


Une façon pour Inaki Aizpitarte de souligner l’importance du vin nature dans l’aventure de son bistrot de l’avenue Parmentier (où les noms des vignerons peints sur un tableau noir constituent la seule décoration !). Le menu n’a pas été annoncé mais, connaissant la cuisine du Verre Volé, on imagine bien du terroir piqué de fulgurances exotiques.
Le chef basque a prévu plusieurs résidences jusqu’en janvier avant de vendre le Chateaubriand, vingt ans après son ouverture, et de se concentrer sur son auberge de Saint-Jean-de-Luz.

Quand ? Le 14 décembre au déjeuner
Où ? 129 Ave Parmentier, Paris 11e

Vous aimerez aussi
Vous aimerez aussi
Publicité
Back to Top

A propos de nous

Nous contacter

L'offre Time Out

Plan du site
© 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.