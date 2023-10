Ce jeu vous défie de retrouver le maximum de stations de métro… de tête !

309. Ce n’est pas le poids en kilos de l’ego d’Emmanuel Macron mais le nombre de stations de métro qui tapissent la carte parisienne (et la Petite Couronne). Combien pensez-vous pouvoir en citer de tête ? C’est la question qui taraude les Internets depuis que l’ingénieur Benjamin Tran Dinh, derrière le site Paris de tête, a lancé son jeu de memory en ligne.

La règle est simple : vous devez renseigner – sans contrainte de temps – le maximum de stations que vous connaissez dans la barre de recherche. Ensuite, plus vous en trouvez et plus votre pourcentage de réussite augmente. Vous allez voir, ça paraît très simple mais on s’emmêle vite les pinceaux. Et allez vous souvenir du nom des stations en bout de ligne, genre celles de la 7bis, ou les noms des bouches dorées au fin fond du 16e arrondissement. Pour info, ici, on est pour le moment bloqué à 85,4 %, soit 264 stations. Et vous, ça dit quoi ?