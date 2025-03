Ce nouveau voyage de 20 jours en jet privé vous emmènera sur tous les lieux de tournage de "The White Lotus"

Du 7 au 26 mai 2026, Four Seasons embarque 48 veinards pour un pèlerinage grand luxe sur les traces de "The White Lotus" – avec, en bonus, une orgie de soins bien-être pour parfaire le tableau.

Après avoir planté son décor à Hawaï pour la saison 1 et en Sicile pour la saison 2, The White Lotus récidive. Cette fois, ses (très) riches vacanciers échouent dans un resort aussi luxueux que zen à Koh Samui, en Thaïlande. Et si, comme nous, vous avez maté chaque épisode en vous disant "Bon, les meurtres, c’est moyen, mais ces vacances...", préparez votre passeport (et un gros chéquier). Dès le printemps prochain, Four Seasons, dans le cadre d’un partenariat mondial avec HBO, vous embarque pour un tour du monde en jet privé (un Airbus A321) façon White Lotus. Pendant 20 jours, vous jouerez les millionnaires en cavale entre les palaces cultes de la série, les cocktails bien frappés et les rituels bien-être cinq étoiles (ambiance équilibre et santé mentale et physique pour coller à la nouvelle saison). Histoire d’y croire… au moins jusqu’à l’addition.

Un tour en jet de 20 jours pour explorer tous les lieux de tournage de The White Lotus

Baptisé World of Wellness 2026, cet itinéraire Private Jet Experience du groupe ne se contente pas de vous faire rejouer The White Lotus sur ses lieux de tournage. En plus des escales à Maui, Taormina et Koh Samui, cinq autres destinations s’invitent au casting : Singapour, Marrakech, Nevis, Mexico et les Maldives, avec des nuits bien dorées dans les hôtels Four Seasons tout au long du trip.

« L’engouement croissant pour le ‘set-jetting’, phénomène popularisé par "The White Lotus", incite de nombreux voyageurs à découvrir les établissements Four Seasons, devenus des lieux incontournables grâce à la série », souligne Marc Speichert, vice-président exécutif et directeur commercial de Four Seasons, dans un communiqué. « À l’aube de la saison 3, nous sommes ravis d’offrir à nos hôtes la possibilité de vivre leur propre expérience "The White Lotus" à bord du Four Seasons Private Jet, combinant ainsi passion pour la série et voyages d’exception. »

Départ de Singapour le 7 mai, arrivée finale à Maui le 26. Entre-temps, attendez-vous à barboter avec des tortues aux Maldives, tester votre high kick en Muay Thai à Koh Samui, slalomer entre les vignes siciliennes à vélo et transpirer dans un temazcal (maison de la chaleur) à Mexico. L’illusion est parfaite… jusqu’à l’addition : 188 000 $ US minimum (soit un peu plus de 181 000 €). Gloups.