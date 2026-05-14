Ce parc d’attractions futuriste en France vient d’être sacré meilleur du monde

Certains frissonnent en dénichant un vinyle rare ou en tombant nez à nez avec un tableau culte. D'autres préfèrent les montagnes russes. Chacun ses vertiges. Tripadvisor vient de publier son palmarès annuel des meilleurs parcs d'attractions et aquatiques de la planète, établi à partir des avis des voyageurs. Et en tête du classement mondial, devant tous les autres : Futuroscope, à Chasseneuil-du-Poitou, dans la Vienne, à 20 minutes de Poitiers.

Selon Tripadvisor, on y déambule entre manèges futuristes, ateliers inventifs et activités aquatiques. De quoi occuper aussi bien les enfants que les adultes. Depuis son ouverture, le parc a accueilli plus de 50 millions de visiteurs. Le site s'étend sur 60 hectares et propose 25 expériences originales : attractions en 4D, sculptures monumentales, activités en plein air, jeux et spectacles vivants. Parmi les temps forts : Tornado Chasers, qui utilise le plus grand écran LED intérieur du monde pour immerger les visiteurs au cœur d'une tempête, et La Serre des Mondes, dont les parois semblent envahies par une végétation et une faune en mouvement.

La France place également Disneyland Paris et le Puy du Fou dans le classement. Côté britannique, Blackpool Pleasure Beach fait son entrée dans le top 10.

Les meilleurs parcs d'attractions et aquatiques du monde