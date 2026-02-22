Cet archipel à moins de 4h de Paris est la destination de voyage la plus tendance pour 2026, selon Tripadvisor

Les destinations deviennent tendance pour différentes raisons : mise en lumière d’une ville jusqu’alors peu médiatisée, organisation d’un nouvel événement d’envergure ou ouverture d’une infrastructure susceptible d’attirer un public plus large. Pour identifier ces dynamiques, Tripadvisor publie chaque année ses Travellers’ Choice Awards. La catégorie des destinations tendance regroupe, selon la plateforme, des lieux déjà bien notés par sa communauté d’utilisateurs ainsi que des destinations dont la popularité progresse rapidement pour 2026. Ce classement repose notamment sur le volume et la qualité des avis publiés par les voyageurs.

Le Portugal en tête des destinations les plus en vogue en 2026

Alors, où voyagera-t-on le plus cette année ? Selon Tripadvisor, la destination qui enregistre la plus forte progression à l’échelle mondiale en 2026 est Madère. Au cours des dernières années, l’archipel portugais a gagné en visibilité, et Tripadvisor le présente comme une destination particulièrement adaptée aux voyages en famille tournés vers l’aventure. La location d’une voiture est recommandée pour explorer l’île. Si Funchal et Ponta do Sol figurent parmi les étapes incontournables, un autre lieu plus confidentiel se distingue : São Vicente, récemment cité par Time Out parmi les meilleures destinations ensoleillées hors des sentiers battus. Situé dans une vallée verdoyante sur la côte nord de Madère, ce village constitue un point de départ pratique pour explorer le parc naturel de Madère et randonner avec l’océan en toile de fond.