Ce quartier parisien vient d’être élu parmi les 10 plus cool du monde par « Time Out »

« Time Out » vient de dévoiler son palmarès 2025 des 39 quartiers les plus cool du monde. Pour établir ce classement, notre réseau mondial d’experts locaux a identifié les poches urbaines les plus dynamiques et désirables de la planète. Un quartier parisien figure même dans le top 10.

Comme chaque rentrée de septembre, Time Out – pionnier du city guide depuis 1968 – publie son classement des quartiers les plus cool du monde. Une liste taillée pour inspirer vos prochains voyages… ou redécouvrir votre propre ville.

Les 39 quartiers les plus cool du monde en 2025, selon Time Out

Fin du suspense : Jimbocho, à Tokyo, s’impose en tête du classement 2025 de Time Out. Borgerhout, à Anvers, et Barra Funda, à São Paulo, complètent le podium.

Pour Paris, c’est Ménilmontant qui a été choisi comme le quartier le plus cool, et se classe à une honorable 7e place. Il succède à Belleville, juste à côté, qui avait fini 20e l’an passé d’un classement dominé par Notre-Dame-du-Mont à Marseille. D’ailleurs, cette année, la cité phocéenne, où Time Out est présent depuis 2024, place le quartier d’Endoume dans le top, à la 21e place.

Depuis huit ans, Time Out publie ce classement des meilleurs quartiers du monde, pensé comme un guide pratique pour choisir où poser ses valises. Appuyé sur un réseau d’experts dans 59 pays, il évalue chaque quartier selon une série de critères : bars, restaurants, lieux de vie et de nuit, offre culturelle, sens de la communauté, accessibilité des prix ou encore atmosphère générale. En somme, tout ce qui rend un quartier agréable à vivre.

Le classement complet est disponible ici, avec 39 quartiers à la coolitude garantie racontés par nos éditeurs et experts locaux !