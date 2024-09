Un quartier de Paris élu parmi les plus cools de la planète !

Le classement 2024 des quartiers cools (« cool neighbourhoods » en VO), concocté par Time Out grâce à l’expertise de ses rédactions présentes dans 59 pays, est tombé ce mercredi 25 septembre. Après avoir comparé, avec la minutie d’un comptable suisse, l’offre culturelle, les lieux où sortir, les restos, les bars, la vie locale et l’atmosphère, la sélection s’est arrêtée sur 38 quartiers du monde. Et, pour Paris, c’est Belleville qui se hisse à la 20e position, soit la même place que dans le classement des meilleures rues, qui couronnait… la rue de Belleville.

Belleville, remuant et métissé



Une reconnaissance méritée pour ce quartier adoré par toute la rédac de Time Out Paris (on y passe des heures !). Belleville, faubourg dynamique, jeune et métissé, a accueilli à bras ouverts artisans, vagues successives d’immigration et artistes sous le radar, et il a réussi le petit miracle de conserver sa vitalité popu malgré l’inexorable boboïsation. Résultat : un quartier populaire à la personnalité unique qui héberge sur ses pentes aussi bien un vieux comptoir qu’un labo des nouvelles tendances.

Marseille au sommet !



Où ailleurs à Paris trouve-t-on à la fois un bol de riz pour quelques euros (chez Best Tofu) et un repas gastronomique dans un cadre classieux (Cheval d’Or) ? Où 5 minutes de marche séparent un demi salvateur à la terrasse bruissante du Café des Délices et un cocktail ciselé chez Combat ? Dans ce classement, Belleville se glisse entre East City de Cape Town et Northbridge de Perth, et pas loin de Flatbush à New York, Thao Dien à Ho Chi Minh ou Gakugeidaigaku à Tokyo. Et, surprise, c’est Notre-Dame-du-Mont à Marseille qui se hisse au firmament de ce classement !