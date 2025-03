Ce restaurant solidaire invite une Top Chef pour un dîner gastronomique qui fait du bien

D’habitude, le soir, Chez Ernest, ça part en assiettes à picorer (notamment des pizzettes au levain ciselées par Vitor Castro le pizzaiolo), mais le 25 mars, changement de braquet. Maddalena Spagnolo, la cheffe de cuisine (et sa superbe formule déjeuner pas chère à 19 €), sera aux fourneaux pour un dîner classieux à quatre mains. Elle va cuisiner avec Chloé Charles, ex-Top Chef et taulière de Lago, pour un repas en quatre temps (et amuse-bouche !) inspiré de la cucina povera italienne. Une cuisine arrimée aux produits de saison et furieusement anti-gaspi où vous allez croiser gnocchetti au sarrasin et premiers légumes de printemps ; poisson confit à l’huile d’olive, purée soubise fumée ; provola panée façon salade César, financier beurre noisette et whisky, crème montée au praliné…

En plus de vous régaler de façon responsable pour 70 € (soit la cuenta pour des tapas dans un bar à vin du 11e), vous allez faire une bonne action. Car, comme d’habitude dans cette adresse solidaire, 100 % des bénéfices partent financer l’aide alimentaire. Cela comprend la confection des repas, la mise en colis et la distribution lors des maraudes dans le quartier. Bref, foncez, histoire de festoyer et d’aider les bénévoles à distribuer 800 repas par semaine.

Quand ? Mardi 25 mars au dîner

Où ? 4 Impasse de Joinville, Paris 19e

Réservation indispensable sur ce lien