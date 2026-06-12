Ce samedi, la Gaîté lyrique organise un grand festival antiraciste entre débats, stand-up et musique

Une journée pour faire corps contre les divisions : la Gaîté lyrique accueille ce samedi 13 juin le festival Nous en France, organisé par les médias Histoires Crépues, Komune et La Fabrique des soignants, qui réunit artistes, militant(e)s, associations et public pour 10 heures de programmation entre débats, performances, ateliers, rencontres, danse et musique.

La question centrale du festival, “Qu’est-ce que la France fait des corps qu’elle ne regarde pas ?”, sera débattue lors d’une table ronde menée par la réalisatrice Amandine Gay, marraine du festival, et mise en scène à travers l’exposition Corps, luttes et mémoires indociles.

Un village regroupant des associations engagées dans des luttes antiracistes et de solidarité sera en accès libre toute la journée, tandis que les médias émergents comme 13grammes ou toffee cluub auront carte blanche dans l’auditorium de la Gaité lyrique. Pour décoincer son corps, des ateliers pour apprendre les danses waacking et voguing seront proposés à 17h avec S.W.A.G Studio et la House of Revlon (sur réservation).

A partir de 18h30, le festival bascule en mode soirée (payante) avec des comédien(ne)s de stand-up qui défileront à partir de 19h, un show ballroom de House of Revlon, un débat mouvant auquel tout le monde pourra participer, avant de conclure en musique avec notamment un concert de Leys suivi d’un DJ set de Cheetah.

Quand ? samedi 13 juin 2026, de 13h à minuit.

Où ? Gaîté lyrique, 3 bis Rue Papin, Paris 3e.

Combien ? gratuit, puis 22 € à partir de 18h30.