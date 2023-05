Ce week-end, dessiner en musique pendant une nocturne au Petit Palais

Pour cette Nuit des musées, le Petit Palais fait honneur à Sarah Bernhardt et s’est donné pour mission de faire de nous des artistes. Le joli musée Art déco propose de découvrir ses collections permanentes en nocturne avec un tout nouveau parcours musical mêlant œuvres d’art et chansons. Pour les mélomanes créatifs, des ateliers de dessins en musique seront dispensés de 18h30 à 22h30, tandis que les plus chill pourront mater des performances mêlant musique et dessin. Et si vraaaaiment, votre truc, c’est la musique et rien que la musique, des talents du conservatoire Rachmaninoff, du CMA8 et du conservatoire Camille-Saint-Saëns sortiront les violons à l'entrée, dans la galerie Sud et sous la rotonde Carpeaux.

Où ? Petit Palais - Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, 2 avenue Winston-Churchill, Paris 8e

Quand ? De 18 h à 23 h.

Combien ? Parcours et visites en accès libre, performances et ateliers en accès libre dans la limite des places disponibles (vous pouvez également apporter votre matériel).