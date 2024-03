Ce week-end, le festival Drawing Now rassemble des dessinateurs du monde entier dans une expo XXL

Dans la famille des foires d’art contemporain, demandez celle du dessin ! Ouverte à tous et à prix raisonnable (contrairement à la plupart des foires internationales), Drawing Now réunit chaque année le meilleur du médium en invitant des galeries du monde entier à exposer leur(s) poulain(s). Du 21 au 24 mars, c’est le Carreau du Temple qui s’offre, telle une page blanche, à quelque 300 artistes, avec un focus bonus sur le cinéma d’animation. Si on ira pour découvrir de nouveaux coups de cœur, on a aussi hâte d’y retrouver certains de nos artistes préférés. On en a profité pour esquisser un petit top 5 aux très jolis traits.

Sébastien Laudenbach

Photogramme extrait des films de poésie © Sébastien Laudenbach

Si, comme nous, vous avez vu (et adoré) Linda veut du poulet !, vous serez saucé de retrouver ce week-end le travail de son excellent réal et dessinateur Sébastien Laudenbach. En marge de la foire, Drawing Now présente cette année une expo dédiée au dessin d’animation, entre illustration et cinéma, au niveau -1 du Carreau. L'occasion de découvrir plus en profondeur le travail éminemment poétique du dessinateur.

Paola Ciarska

My parallel universe, puzzle serie, 2022 © Paola Ciarska

On a vite fait de passer à côté des dessins de Paola Ciarska. C’est qu’il faut s’approcher de (très) près pour en découvrir toutes les subtilités. Dans ses minuscules “univers parallèles”, l’artiste polonaise installée en Sicile échafaude des espaces utopiques dans une esthétique semblant tout droit sortie de l’ère des jeux Internet. Des mini-mondes uniquement habités de femmes, comme autant de maisons de poupée bourrées de réfs à la culture pop. A analyser à la loupe.

Frédéric Bruly Bouabré

Vision divine du 11 mars 1948 © Frédéric Bruly Bouabré

Représenté par la galerie du Jour agnès b., Frédéric Bruly Bouabré est un artiste ivoirien décédé en 2014. Son œuvre, empreinte de mysticisme et admirée dans le monde entier, relève autant de la poésie que de l’illustration. Suite à une vision divine en 1948, il écrit et dessine de manière compulsive, et crée une infinité de “relevés”, sortes de cartes en papier témoignant de ce qui lui est révélé jour après jour.

Françoise Pétrovitch

© Françoise Pétrovitch, Semiose Galerie

Si Françoise Pétrovitch travaille sur différents médiums, elle s’illustre particulièrement en dessin. Ses encres sur papier sont comme des aquarelles aux couleurs vives et contrastées, représentant principalement des figures d’adolescents. Çà et là, l’ennui se dessine dans les regards baissés des personnages, souvent esseulés, qui habitent les pages. A retrouver au corner de la (super) galerie parisienne Semiose.

Izumi Akiyama



Nature Morte I, 2022, crayon sur papier © Izumi Akiyama, Kobayashi Gallery

Les natures mortes de l’artiste japonaise Izumi Akiyama nous ramènent aux fondamentaux du dessin : du noir et blanc au crayon sur papier. Pourtant, la précision et le grain de ses œuvres sont tels qu’on croirait observer des photos argentiques. Parfois même, les objets qu’elles représentent avec une si douce précision (bougies, vaisselle, trophées animaliers) semblent se détacher de l’image pour se matérialiser devant nous. Confondant de réalisme et de sensibilité.

Où ? Carreau du Temple, 4 rue Eugène Spuller, Paris 3e

Quand ? Du 21 au 24 mars

Combien ? 16€ - billetterie ici.