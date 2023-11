Ce week-end, TIF, Danyl, Acid Arab et bien d’autres célèbrent l’Algérie à Chaillot !

One, two, three… Ce samedi 18 novembre, le théâtre national de la danse organise une nouvelle Chaillot Expérience autour de la scène artistique algérienne. Toute la journée, de midi à minuit, les multiples facettes de la culture du plus grand pays d’Afrique s’illustreront dans un relais effréné. A l’affiche, un beau paquet de reustas, dont le rappeur TIF, originaire d’Alger, qui clôturera la journée par une jam-session faisant suite à un live exclusif de Danyl. Le gros plus ? Une entrée unique à 8 balles seulement, pour l'ensemble de l'événement ! Attention : si le site affiche complet pour la journée du samedi, des billets seront à vendre à l’entrée à partir de 14h.

Si vous n’êtes pas dispo ce jour-là, les réjouissances commencent dès cette semaine, avec une grosse teuf le vendredi soir, où s’enchaîneront un live du duo électro Acid Arab et un DJ set du binôme féminin Disco Makrout. Du jeudi au samedi, des veillées berbères auront lieu chaque soir avec les musiciens de l’ahellil de Gourara, venus expressément depuis le Sahara algérien. En plus de tout ça, moult performances, défilés de mode et projections sont prévues, dont une diffusion de l’excellent film Papicha de Mounia Meddour, César du meilleur premier film en 2020. Sortez le drapeau.

Où ? place du Trocadéro, Paris 16e

Combien ? à partir de 8€