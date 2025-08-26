Ce week-end, une friperie avec plus de 10 000 pièces à bas prix sur la Petite Ceinture

C’est le moment de travailler ses looks de rentrée mais vous avez tout claqué sur la plage cet été ? Heureusement, le TLM, le cool tiers-lieu modeux installé sur la Petite Ceinture, au niveau de la rue Curial dans le 19e, pense à vous et monte un marché de seconde main le weekend du 30 et 31 août.

La friperie Minimaxxx, en charge de l’organisation, va proposer plus de 10 000 vêtements et accessoires de seconde main à des prix entre 1 et 10 € maximum ! Vous pourrez chiner dans des bacs à prix fixes (de 1 € à 3 €), dans des bacs adultes à prix libres et dans des bacs kids, également au prix qui vous conviendra. Il y aura aussi des pièces proposées par une dizaine de designers émergents, parce qu’il faut supporter la scène locale.

Et comme on a les idées plus claires en dansant, des DJ sets sont prévus toute la journée pour chalouper entre les allées. Bon shopping.

Quand ? 30 et 31 août, 12h-20h.

Où ? TLM, 105 rue Curial, Paris 19e.

Combien ? entrée gratuite.