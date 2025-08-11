Ce weekend, allez contempler la pluie d’étoiles filantes dans un parc avec un télescope !

Une étoile filante par minute : préparez votre liste de vœux !

Cette semaine, c’est la période des Perséides, aka le moment le plus magique de l’année : chaque minute, une centaine de météorites viendront fendre le ciel nocturne ! Où voir ça ? Comme tous les étés, l’Association Française d’Astronomie organise “Paris sous les étoiles”, des soirées d’observation dans une vingtaine de parcs parisiens qui se déroulent jusqu’au 13 septembre.

Les équipes de l’AFA viendront avec télescopes et lunettes pour faire découvrir les différents espaces du ciel, détailler les cratères de la Lune ou vous raconter les légendes des constellations.

Ce weekend, trois options sont possibles : jeudi 14 août, ça se passera au parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge, vendredi 15 août au parc Monceau et samedi 16 août aux Buttes-Chaumont.

Et si vous avez des jumelles et un balcon, ça suffira largement pour passer une super soirée la tête en l’air. Apparemment, il faudra regarder vers le nord-est, où sera située la constellation de Persée. C’est de là que viendra la pluie de météorites. Et même si vous ne chopez qu’une étoile filante par minute, ça fait déjà beaucoup de vœux !

Où ? parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge (19e), parc Monceau (8e) et parc des Buttes-Chaumont (19e).

Quand ? les 14, 15 et 16 août, de 21h à 1h.

Combien ? Gratuit.

Pour les autres soirées, les infos sont ici.