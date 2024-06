Une nouvelle terrasse à poncer au cœur des Buttes-Chaumont !

Dans la famille des maisons Napoléon III disséminées dans les Buttes-Chaumont, on connaît l’exubérant Rosa Bonheur, le discret Pavillon Puebla, et il va falloir ajouter l’Ora Farmhouse, qui ouvre le 31 mai dans le Pavillon du Lac, dont la vie bistrotière a fait long feu.

Des brunchs dans la verdure

La bâtisse garde la belle allure de sa rénovation de 2010 : deux niveaux, des baies vitrées donnant sur la nature et une forêt de parasols qui fait le tour du bâtiment (mais aussi une terrasse cachée au premier). Quand le printemps va se décider à arriver, ça va être impérial, surtout que le lieu ouvre dès le matin et le dimanche pour le brunch. La décoration intérieure signée Cordelia de Castellane joue le bois brut, les chaises chinées et les fresques florales pour un restaurant qu’on nous promet « festif et de partage » comme dans l’ancien Ora, installé alors dans la Caserne.

Cuisine levantine

On retrouve aux fourneaux Yann Levy et sa cuisine d’inspi levantine. Si sa carte reste centrée sur le végétal servi à même la nappe en papier (cinq plats et un dessert pour 37 €, pas cher !), le chef a cédé au puissant lobby flexitarien en proposant aussi fish & chips, tartare de bœuf ou épaule d’agneau. On espère surtout qu’il a lâché son épuisante habitude de gesticuler avec une bouteille d’huile d’olive, une poivrière géante ou un brin de romarin enflammé. Le spectacle naturaliste du parc se suffit à lui-même !

Où ? parc des Buttes-Chaumont, Paris 19e.

Quand ? à partir du 31 mai, du mercredi au samedi 8h-2h, dimanche 11h-16h