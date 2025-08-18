Ce weekend, participez à une course de bouées sur le canal de l’Ourcq !

Comme tous les ans à la fin du mois d’août, c’est le moment de se jeter à l’Ourcq ! Pour sa 8e édition, Nage ton Canal, la compétition organisée par FSGT 93, la fédé omnisports de la Seine-Saint-Denis, proposera samedi 23 août huit épreuves de nage en eau libre avec des formats pour tous les niveaux.

En nage simple, on pourra concourir sur 250 m, 500 m, 1 500 m, 3 000 m et jusqu’à 5 000 m pour ceux qui en veulent vraiment. Au programme également, deux aquathlons, une discipline qui mixe nage et course à pied. Deux formats sont prévus, un court (500 m de nage et 3,3 km de course) et un long (1 500 m de nage et 10 km de course).

Ça, ce sont donc des épreuves pour les gens qui se lèvent tôt le matin pour aller à la piscine. Pour les autres, il y a la course de bouées, qui fait un carton chaque année en début d’après-midi. C’est le moment de sortir votre plus belle bouée licorne !

Pour participer, c’est 10 €. Inscrivez-vous vite sur ce lien !

Quand ? samedi 23 août, de 12h à 18h.

Où ? place de la Pointe, 93500 Pantin.

Combien ? entrée libre, participation aux courses : 10 €.