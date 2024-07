Cérémonie d'ouverture : découvrez les tenues Dior portées par Céline Dion, Aya Nakamura et Lady Gaga

Pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, Dior a sorti le grand jeu en habillant plusieurs des stars qui performaient ce soir-là avec des créations haute couture conçues par Maria Grazia Chiuri.

Aya Nakamura et ses danseurs ont enflammé (c’est peu dire) le Pont des Arts, vêtus de tenues somptueuses avec des plumes couleur or, accompagnés de musiciens et de choristes de la garde républicaine et du Chœur de l’Armée française. Céline Dion, dans une robe en georgette de soie blanche brodée de paillettes et de perles, a enchanté la tour Eiffel en interprétant "Hymne à l'amour".

Lady Gaga et son "Truc en Plumes"



Sur la Seine, Juliette Armanet a quant à elle ému le public avec "Imagine" de John Lennon, vêtue d'un ensemble rehaussé d’une multitude de perles toupies facettées, qui s’illuminaient grâce au travail de l’artiste Clara Daguin.



Enfin, Lady Gaga, dans une tenue spectaculaire rehaussée de plumes et d'une coiffe de Stephen Jones, a rendu hommage à Zizi Jeanmaire avec "Mon Truc en Plumes". Elle était accompagnée de musiciens et danseurs dans des looks Dior inspirés par Audrey Hepburn dans “Sabrina” (1954). Les pompons provenaient quant à eux du Lido. Magnifique !